Στο ATP 250 του Καζακστάν θα αγωνιστεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς με στόχο να διατηρήσει την καλή αγωνιστική του εικόνα.

Ο 28χρονος Έλληνας τενίστας προέρχεται από μια αξιόλογη παρουσία στο Masters της Σανγκάης, όπου έφτασε μέχρι τον τέταρτο γύρο.

Ο Τσιτσιπάς από τις την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου βρίσκεται στο Αλμάτι, όπου προετοιμάζεται για τη νέα του αγωνιστική πρόκληση, έχοντας πλέον μάθει και τον πρώτο αντίπαλό του στο τουρνουά.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας πρωταθλητής θα αντιμετωπίσει τον Αμερικανό Αλεκσάνταρ Κοβάτσεβιτς (Νο.81), με στόχο να ξεκινήσει με θετικό αποτέλεσμα την προσπάθειά του στο τουρνουά του Καζακστάν.