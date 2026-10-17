Χωρίς τον Εβάν Φουρνιέ θα αγωνιστεί αύριο ο Ολυμπιακός στα Γιάννενα απέναντι στον Βίκο για την 3η αγωνιστική της Basket League.

O Γάλλος άσος δεν ακολούθησε την αποστολή των «ερυθρόλευκων» και επέστρεψε στην Αθήνα προκειμένου να ξεκουραστεί.

Άλλωστε, οι Πειραιώτες προέρχονται από ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο αγωνιστικό πρόγραμμα, έχοντας δώσει δύο αναμετρήσεις στην Ισπανία μέσα σε διάστημα μόλις τριών ημερών.

Μάλιστα, κατά την επιστροφή του στην Αθήνα, ο Φουρνιέ συναντήθηκε με φίλους του Ολυμπιακού, οι οποίοι επίσης επέστρεφαν από την Ισπανία, και δεν αρνήθηκε να φωτογραφηθεί μαζί τους.