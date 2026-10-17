Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αύριο (18/10, 17:00) τον Παναιτωλικό για την 7η αγωνιστική της Super League και η ΠΑΕ προχώρησε σε ενημέρωση προς τους φιλάθλους της που θα βρεθούν στο Αγρίνιο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Ενόψει του αγώνα της Κυριακής (18/10, 17:00) με τον Παναιτωλικό, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους μας για τα εξής:

Για την εύκολη και ασφαλή τους μετάβαση στο γήπεδο Παναιτωλικού, ορίζεται ως σημείο συνάντησης το παλιό Νοσοκομείο 1,5 πριν από την έναρξη.

Εκεί υπάρχει επαρκής χώρος (που θα επιτηρείται) για να σταθμεύσουν τα οχήματά τους και με συνοδεία της αστυνομίας να μεταβούν στο γήπεδο».