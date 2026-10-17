Χωρίς τον Χρήστο Τζόλη θα παραταχθεί η Άρσεναλ απέναντι στην Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο Έλληνας εξρέμ παραμένει εκτός πλάνων του Μικέλ Αρτέτα, καθώς δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα την αποθεραπεία του.

Ο Τζόλης είχε τραυματιστεί με την Εθνική Ελλάδος και προσπαθεί να επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων, προκειμένου να τεθεί στη διάθεση του Ισπανού τεχνικού.

Τη φετινή σεζόν, ο Τζόλης με την φανέλα των Λονδρέζων μετράει τέσσερις ασίστ σε οκτώ αναμετρήσεις, σε όλες τις διοργανώσεις.

Αντίθετα, με τον Τζόλη, ο Αρτέτα μπορεί να υπολογίζει για τη αναμέτρηση στον Μάρτιν Θουμπιμέντι, ο οποίος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπώρησαν και είναι διαθέσιμος.