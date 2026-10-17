Στα 39 του χρόνια ο Τζέιμι Βάρντι είναι ασταμάτητος. Ο Άγγλος επιθετικός σκόραρε για πρώτη φορά με τη φανέλα της Μπέρνλι, ανοίγοντας το σκορ στο 20ό λεπτό απέναντι στη Γουλβς.

Με αυτό το γκολ, ο Βάρντι έφτασε τις 20 συνεχόμενες σεζόν με τουλάχιστον ένα τέρμα στην καριέρα του.

Το γκολ του ωστόσο, δεν ήταν αρκετό για να δώσει στην ομάδα του τη νίκη, καθώς η Γουλβς έκανε την ανατροπή με τα γκολ των Φερ Λόπεθ στο 39′ και Ταουάντα Τσιρέουα στο 72′ και επικράτησε με 2-1.

Η Μπέρνλι βρίσκεται στην 21η θέση της Championship με μόλις μία νίκη σε 11 αγωνιστικές. Παράλληλα, έχει 21 συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια πρωταθλήματος χωρίς νίκη.