Ο Ολυμπιακός έφυγε με το απόλυτο από την Ισπανία μέσα σε μια εβδομάδα επικρατώντας τόσο της Βαλένθια, όσο και της Μπαρτσελόνα για την EuroLeague, με τον Σάσα Βεζένκοφ να είναι ο πρωταγωνιστής στη νίκη στο «Παλάου Μπλαουγκράνα».

Ο άσος του Ολυμπιακού, πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με 25 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ, συγκεντρώνοντας 38 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης (PIR).

Η σπουδαία παρουσία του Βεζένκοφ επιβραβεύτηκε με την ανάδειξή του σε MVP της 6ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Ο Σάσα Βεζένκοφ έφτασε τα 18 βραβεία MVP αγωνιστικής στη EuroLeague και βρίσκεται πλέον μία ανάσα από την κορυφή της σχετικής λίστας, όπου βρίσκεται ο Σέιν Λάρκιν με 19.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Νάντο ντε Κολό με 16 και ακολουθεί ο Μάικ Τζέιμς με 12. Από 11 βραβεία έχουν ο Νίκολα Μίροτιτς και ο Μιρσάντ Τουρκτσάν.

Η αγκαλιά με τον Γκουαρδιόλα

Στο μεταξύ, την αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό, παρακολούθησε από κοντά ο Πεπ Γκουαρδιόλα.

Μάλιστα, ο πρώην τεχνικός του ποδοσφαιρικού τμήματος της Μπαρτσελόνα και πρόσφατα της Μάντσεστερ Σίτι είχε θερμό εναγκαλισμό με τον Βεζένκοφ. Οι δυο τους τα είπαν για λίγα δευτερόλεπτα σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα.