Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης, συνεχίζει να εντυπωσιάζει στο πρωτάθλημα της Τουρκίας με την φανέλα της Τσόρουμ.

Ο 26χρονος Έλληνας εξτρέμ ήταν ξανά καθοριστικός, στη νίκη με 2-1 της ομάδας του επί της Ρίζεσπορ για την 8η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος.

Η Τσόρουμ βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 32ο λεπτό, όμως έξι λεπτά αργότερα ο Ούντερ έφερε το παιχνίδι στα ίσα.

Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στο 80′, με τον Κυζιρίδη να δίνει την ασίστ στον Μουκόκο, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 2-1.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός είναι ένας από τους πιο παραγωγικούς παίκτες της Τσόρουμ, έχοντας μέχρι τώρα τέσσερα γκολ και ισάριθμες ασίστ στο ενεργητικό του.