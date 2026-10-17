Η τεχνολογία έχει μπει για τα καλά στον χώρο του ποδοσφαίρου, ωστόσο στην Ουρουγουάη ένας διαιτητής το πήγε σε άλλο επίπεδο.

Συγκεκριμένα, στην αναμέτρηση της Νασιονάλ με τη Ρεντίστας για τη φάση των «16» του Κυπέλλου, ο διαιτητής επέλεξε έναν εντελώς ασυνήθιστο τρόπο για να τιμωρήσει ποδοσφαιριστή με κίτρινη κάρτα.

Αντί να βγάλει από την τσέπη του την παραδοσιακή κάρτα, χρησιμοποίησε μία συσκευή που έμοιαζε με smartphone και στην οθόνη της εμφανίστηκε η κάρτα.

Το στιγμιότυπο προκάλεσε έκπληξη τόσο στους παίκτες όσο και στους φιλάθλους, ενώ όπως είναι φυσικό το βίντεο άρχισε γρήγορα να κυκλοφορεί στα social media.