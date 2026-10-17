Καμία ανησυχία

Πρώτη ήττα για τον Παναθηναϊκό στη Euroleague και πολλοί αναλύουν το τι φταίει. Ή το τι πρέπει να γίνει, τι μεταγραφή χρειάζεται κλπ. Ο Ομπράντοβιτς, πάντως, δεν έχασε τον ύπνο του μετά το ματς με τη Χάποελ. Όχι μόνο επειδή μια ήττα στην 6η αγωνιστική δεν έκρινε ποτέ τίποτα, αλλά και επειδή εμπιστεύεται τους πάντες. Εμπιστεύεται τη δουλειά του, τους παίκτες του και ξέρει πόσο θα αλλάξει, πόσο θα ισχυροποιηθεί η ομάδα όταν επιστρέψουν όλοι οι τραυματίες. Και φυσικά εμπιστεύεται και τον Γιαννακόπουλο, στον οποίο έχει πει εδώ και καιρό ότι πρέπει να αποκτηθεί ένας σέντερ. Γνωστό αυτό και δεν αλλάζει. Ο Παναθηναϊκός θα αποκτήσει κι άλλον ψηλό αλλά όχι άμεσα. Η μεταγραφή θα γίνει όταν ο Σέρβος βρει τον κατάλληλο.

Πότε μετάνιωσε;

Μετανιωμένος ο Ντόρσεϊ λένε στον Ολυμπιακό, είναι όμως όντως έτσι; Η απάντηση δεν είναι καταφατική. Ο διεθνής γκαρντ δεν έχει μετανιώσει για όσα έγραψε, πολύ απλά επειδή δεν ήταν ένα ξέσπασμα της στιγμής. Ήταν κάτι που υπήρχε στο μυαλό του εδώ και καιρό και απλά ήρθε η ώρα που δημοσιοποίησε τα παράπονά του. Από εκεί και πέρα, αυτό που δεν θέλει με τίποτα ο Ντόρσεϊ είναι να μείνει εκτός δράσης ως το τέλος της σεζόν. Και για να μην μείνει στην εξέδρα για τόσους μήνες, μπορεί και να παρουσιαστεί σαν μετανιωμένος. Δημοσίως. Γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι μετανιωμένος, αυτά που έγραψε για τον Μπαρτζώκα και τη διοίκηση τα πιστεύει και δεν γίνεται να τα ξεχάσει, να τα ξεπεράσει, μέσα σε 2-3 μέρες. Η μετάνοια του Ντόρσεϊ, την οποία διαρρέει ο Ολυμπιακός, είναι καθαρά για επικοινωνιακούς λόγους.

Το πραγματικό πρόβλημα του ΠΑΟΚ

Μπορεί ο Λίσι να υποδεικνύεται σαν υπεύθυνος για την ήττα του ΠΑΟΚ από την Καλαμάτα, το πραγματικά μεγάλο πρόβλημα όμως δεν είναι αγωνιστικό. Δεν είναι ο προπονητής, κάποιος παίκτης ή κάποια μεταγραφή που δεν έγινε. Όσοι γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις στη Θεσσαλονίκη υποστηρίζουν πως το πραγματικό πρόβλημα στον δικέφαλο του βορρά είναι στα γραφεία, όχι στο γήπεδο. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, το γεγονός ότι ο Σαββίδης έχει πει στα στελέχη της ΠΑΕ -και όχι μόνο μία φορά- πως θα πρέπει να υπάρχει ενότητα, να είναι όλοι στην ίδια… σελίδα, να δουλεύουν αρμονικά και με τον ίδιο στόχο. Και δεν είναι τρελός ο Ιβάν, για να επιμένει σε αυτό κάτι θα ξέρει. Και επειδή ξέρει, έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του και όποιος δεν συμμορφωθεί θα βρεθεί προ εκπλήξεων προσεχώς.

Ξανά για Γκασαμά

Το όνομα του Νέιθαν Γκασαμά παίζει ξανά για τον Παναθηναϊκό τις τελευταίες μέρες. Ο 25χρονος κεντρικός αμυντικός της Μπάλτικα, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028, είχε απασχολήσει και το καλοκαίρι τους πράσινους αλλά τελικά παρέμεινε στη Ρωσία. Ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου όμως τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν. Ο Κοτσόλης, όπως έχουμε αναφέρει, προχωράει τις συζητήσεις με μεταγραφικό στόχο για τον Ιανουάριο και την ίδια ώρα οι Ρώσοι επαναφέρουν στο προσκήνιο το όνομα του Γκασαμά, η χρηματιστηριακή αξία του οποίου εκτιμάται στα 3 εκατ. ευρώ. Από την πλευρά του Παναθηναϊκού δεν διαρρέει κάτι, δεν πρόκειται να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν κάτι, είναι επιβεβαιωμένο όμως ότι προχωρούν καλά οι συζητήσεις με μεταγραφικό στόχο για τον Ιανουάριο και θα δούμε αν θα είναι ο Γκασαμά.

Στον Ολυμπιακό μέσω Νότιγχαμ

Η Νότιγχαμ Φόρεστ είναι η ομάδα που μπορεί να δώσει τη λύση για τον Μαυροπάνο. Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός αρέσει πολύ στον Ολυμπιακό -όπως και σε άλλη μεγάλη ελληνική ομάδα- και ήδη υπάρχουν φήμες για το καλοκαίρι. Φήμες που ενισχύονται από τη στιγμή που ο παίκτης δεν έχει ως προτεραιότητα την ανανέωση του συμβολαίου του με τη Γουέστ Χαμ, το οποίο λήγει το 2028. Οι Λονδρέζοι, βέβαια, δεν θα τον πουλήσουν για… ψίχουλα, θα προσπαθήσουν να πάρουν τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ, ποσό που δεν μπορούν να δώσουν εύκολα οι ερυθρόλευκοι, εκτός κι αν σκάσει πρόταση 20 εκατ. ευρώ από Ιταλία για τον Πιρόλα. Έτσι, λένε οι ίδιες πηγές, μπορεί να μπει στο παιχνίδι η Νότιγχαμ Φόρεστ και να αποκτήσει τον Μαυροπάνο, για να καταλήξει μέσω αυτής στον Ολυμπιακό.