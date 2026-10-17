Πρεμιέρα κάνει σήμερα η Volley League Γυναικών, με το φετινό πρωτάθλημα να είναι ιδιαίτερα αμφίρροπο, καθώς οι ομάδες έχουν ενισχυθεί.

Το σημερινό πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής περιλαμβάνει έξι αναμετρήσεις. Το ματς που ξεχωρίζει είναι αυτό ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ.

Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός θα δοκιμαστεί στην Σαντορίνη απέναντι στο ΑΟ Θήρας, ενώ ο Πανιώνιος θα παίξει εκτός έδρας με την Θέτις και ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την ΑΣ Ελπίς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

ΑΟ Μαρκοπούλου – ΑΣ Άρης

ΖΑΟΝ– ΟΦΑ Απολλώνιος

ΑΟ Θήρας – Ολυμπιακός

ΑΣΠ Θέτις – Πανιώνιος

ΠΑΟΚ – ΑΣ Ελπίς