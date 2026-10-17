Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει σήμερα η αυλαία της 7ης αγωνιστικής της Super League 2. Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι στην Τρίπολη η ομάδα Β’ του Αστέρα θα υποδεχθεί την Ζάκυνθο.

Λίγο αργότερα η Μαρκό η οποία είναι στην κορυφή της βαθμολογίας έχοντας το απόλυτο σε έξι παιχνίδια θα παίξει με την Ελλάς Σύρου και θέλει να κάνει μια ακόμη νίκη στην προσπάθειά της για την άνοδο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής:

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

Αστέρας AKTOR Β – Ζάκυνθος (14:45, ΕΡΤ2 Σπορ)

Μαρκό – Ελλάς Σύρου (15:00)

Κυριακή 18 Οκτωβρίου

ΑΕΛ Novibet– Πανσερραϊκός (14:45, ΕΡΤ2 Σπορ)

Νέστος Χρυσούπολης – Athens Kallithea (15:00)

Πανθρακικός – Ολυμπιακός Β’ (15:00)

Πύργος – Αναγέννηση Καρδίτσας (15:00)

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου

Νίκη Βόλου – Πανιώνιος (14:45, ΕΡΤ2 Σπορ)

ΠΑΟΚ Β’ – Απόλλων Καλαμαριάς (15:00)