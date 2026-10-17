Στη «μάχη» της Ευρώπης «μπαίνει» η ομάδα χάντμπολ ανδρών του Ολυμπιακού. Συγκεκριμένα, στις 19:00 (MEGA News), οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν την πολωνική Νέτλαντ Κάλις.

Η αναμέτρηση στο κλειστό γυμναστήριο της Ηλιούπολης, είναι η πρώτη για την φάση των «64» του EHF European Cup, με στόχο το πρώτο βήμα πρόκρισης στη φάση των «32».

Ενόψει της σημερινής αναμέτρησης ο Ρικάρντο Τριλίνι δήλωσε: «Όλοι στον Ολυμπιακό, περιμένουν με μεγάλη ανυπομονησία αυτή την ευρωπαϊκή πρόκληση. Και αυτό είναι απολύτως λογικό, καθώς η φιλοδοξία αποτελεί μέρος της ταυτότητας αυτού του συλλόγου.

Ωστόσο, δεν θέλω να παραβλέψουμε όσα κάνουμε στο πρωτάθλημα, ιδιαίτερα τα δύο απαιτητικά ματς που δώσαμε πρόσφατα απέναντι στην ΑΕΚ. Αυτά τα ματς απαίτησαν τεράστια προσπάθεια και μπορούν να μας βοηθήσουν να εξελιχθούμε ως ομάδα. Η μεγαλύτερη πρόκληση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι, ότι όλα κρίνονται σε δύο ματς.

Όπως την περσινή χρονιά, έτσι και φέτος, θα δώσουμε το δεύτερο ματς εκτός έδρας. Για αυτό θέλω να καλέσω τους φιλάθλους μας να μας στηρίξουν. Η παρουσία και η υποστήριξή τους μπορούν να κάνουν πραγματικά τη διαφορά.

Η Κάλις είναι μια ομάδα με όλα τα απαραίτητα εφόδια, η οποία αγωνίζεται σε ένα ισχυρό και ανταγωνιστικό πολωνικό πρωτάθλημα, όπου τα ματς είναι συχνά αμφίρροπα και διεξάγονται σε υψηλό επίπεδο. Γνωρίζουμε, ότι έχουμε απέναντί μας έναν δύσκολο αντίπαλο και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, τόσο τακτικά όσο και πνευματικά. Κατά κάποιον τρόπο, ήταν καλό το γεγονός, ότι η πιο δύσκολη εγχώρια δοκιμασία μας, απέναντι στην ΑΕΚ, ήρθε την περασμένη Δευτέρα.

Θα μας βοηθήσει να προετοιμαστούμε για την ένταση αυτού του ευρωπαϊκού ματς. Να είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε μέχρι το 60ό λεπτό, όχι μόνο για να κερδίσουμε, αλλά και για να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή διαφορά τερμάτων ενόψει της ρεβάνς. Να προσεγγίσουμε αυτή την πρόκληση με φιλοδοξία, σεβασμό και αποφασιστικότητα. Κάθε γκολ μπορεί να αποδειχθεί σημαντικό».