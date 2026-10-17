Ένα ακόμη μετάλλιο θα διεκδικήσει ο Λευτέρης Πετρούνιας στο Παγκόμσιο Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Ρότερνταμ.

Ο Έλληνας αθλητής θέλει να ανέβει για πέμπτη φορά στο βάθρο της διοργάνωσης, μετά τα τρία χρυσά (2015, 2017, 2018) και το αργυρό του 2023.

Η Ελληνική αποστολή απαρτίζεται από επτά μέλη. Συγκεκριμένα, στο Ρότερνταμ ταξίδεψαν οι Λευτέρης Πετρούνιας, Αντώνης Τανταλίδης, Γιάννης Χρονόπουλος, Απόστολος Κανέλλος, Νάσια Μεσίρη, Ελβίνα Κατσάλη και η Μαγδαλινή Τσιώρη.

Ο αγώνας του Λευτέρη Πετρούνια θα ξεκινήσει στις 13:10 και θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του ErtSports 1, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ertflix.