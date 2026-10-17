Με πέντε ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις συνεχίζεται η 3η αγωνιστική της Basket League. Συγκεκριμένα, η ΑΕΚ θα υποδεχθεί την Μύκονο, ο Κολοσσός Ρόδου τον ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής την Καρδίτσα, η Δόξα Λευκάδας τον Προμηθέα και ο Άρης το Μαρούσι.

Χρονικά η ΑΕΚ ανοίγει την αυλαία υποδεχόμενη την Μύκονο. Η Ένωση προέρχεται από ήττα από τον Άρη με 88-58 στο Αλεξάνδρειο και θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα εντός έδρας. Από την άλλη η Μύκονος την προηγούμενη αγωνιστική επικράτησε του Αμαρουσίου εκτός έδρας.

Στην Ρόδο ο Κολοσσός θα αναμετρηθεί με τον δυνατό ΠΑΟΚ. Η ομάδα της Ρόδου την περασμένη Κυριακή ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό και είναι στο 1-1 μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Από την άλλη ο ΠΑΟΚ έχει κάνει το δύο στα δύο, ενώ με το σημερινό ματς συμπληρώνει 500 στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος.

Στο Ιβανώφειο ο Ηρακλής θα παίξει με την Καρδίτσα. Ο «γηραιός» έχει ξεκινήσει με δύο ήττες στο φετινό πρωτάθλημα και θέλει να κάνει το πρώτο θετικό αποτέλεσμα. Από την άλλη η Καρδίτσα για πρώτη φορά στην Basket League έχει ξεκινήσει με δύο νίκες.

Η Δόξα Λευκάδας που προέρχεται από δύο ήττες θα παίξει για πρώτη φορά φέτος στην έδρα της με αντίπαλο τον Προμηθέα Πάτρας και θέλει να κάνει σεφτέ στις νίκες. Όπως το ίδιο θα επιδιώξει και η ομάδα της Πάτρας που και αυτή έχει δύο ήττες.

Τέλος, ο Άρης μετά την μεγάλη νίκη επί της ΑΕΚ, θέλει να συνεχίσει έτσι και απέναντι στο Μαρούσι το οποίο υποδέχεται στο Αλεξάνδρειο. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είναι στο 1-1. Από την άλλη το Μαρούσι έχει δύο ήττες και θέλει να κάνει μια αξιοπρεπή εμφάνιση.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα:

ΑΕΚ – Μύκονος Betsson (15:00, Σπορ FM TV 1)

Κολοσσός Ρόδου – ΠΑΟΚ (16:00, ΣΚΑΪ)

Ηρακλής – Καρδίτσα (17:00, Σπορ FM TV 3)

Δόξα Λευκάδας Elabet – Προμηθέας Πάτρας (17:00, Σπορ FM TV 4)

Άρης – Μαρούσι (17:30, Σπορ FM TV 1)