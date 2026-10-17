Με μια ιδιαίτερα σημαντική αναμέτρηση που αφορά την ουρά της βαθμολογίας συνεχίζεται σήμερα η 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, με τον Λεβαδειακό να υποδέχεται τον Βόλο.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΒΟΛΟΣ

17:00 ΝOVASPORTS 2

Ο Λεβαδειακός είναι στην προτελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα με έναν βαθμό σε έξι αναμετρήσεις, ωστόσο το μεγαλύτερο του πρόβλημα είναι πως σε αυτές τις 6 αγωνιστικές δεν έχει πετύχει ούτε ένα γκολ.

Στον τελευταίο της αγώνα η ομάδα της Βοιωτίας ηττήθηκε με 2-0 από τον Ηρακλή στην Θεσσαλονίκη. Έτσι, σήμερα θέλει να σπάσει το κακό σερί και να μπει στον δρόμο των θετικών αποτελεσμάτων.

Από την άλλη πλευρά ο Βόλος είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με -1 βαθμό λόγω της αφαίρεσης τριών βαθμών για την υπόθεση Σούντγκρεν. Για τον λόγο αυτό θα προσπαθήσει να αποσπάσει το θετικό αποτέλεσμα στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς για να αρχίσει να σβήνει την τιμωρία.

Η ομάδα του Κώστα Μπράτσου θα έχει και απουσίες, καθώς πριν λίγες ημέρες έλυσε τα συμβόλαια των Γιούρι Λοντίγκιν και Τάσου Τσοκάνη.