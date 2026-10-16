Ο Αντόνιο Κορδόν μίλησε για τη σύνδεση του Ολυμπιακού με τους Βάσκους προπονητές, την προσφορά του Ματιέ Βαλμπουενά και την πορεία του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Flashscore.

Ο αθλητικός διευθυντής των «ερυθρόλευκων» αναφέρθηκε στην παρουσία των Ερνέστο Βαλβέρδε, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Ιμανόλ Αλγουαθίλ στον σύλλογο, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται για αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης στρατηγικής επιλογής Ισπανών ή Βάσκων τεχνικών. Όπως εξήγησε, η επιτυχία του Βαλβέρδε και το θετικό περιβάλλον που συναντούν στον Πειραιά έχουν συμβάλει στην ομαλή προσαρμογή ανθρώπων που προέρχονται από την Ισπανία.

Παράλληλα, ο Κορδόν στάθηκε στην πολυετή παρουσία του Ματιέ Βαλμπουενά, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, τον οποίο χαρακτήρισε εμβληματικό ποδοσφαιριστή για τον Ολυμπιακό.

Ο Μαροκινός επιθετικός, που αποκτήθηκε χωρίς ιδιαίτερη δημοσιότητα, κατάφερε να ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις του και να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση του Conference League. Ο Κορδόν υπογράμμισε την αξία και τον επαγγελματισμό του, εκφράζοντας παράλληλα την προσμονή του συλλόγου για την επιστροφή του στη δράση μετά τον τραυματισμό του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αντόνιο Κορδόν

Για τη σχέση του Ολυμπιακού με τους Βάσκους προπονητές:

«Η πόρτα άνοιξε κάπως με τον Ερνέστο, ο οποίος κατέκτησε το πρωτάθλημα. Ωστόσο, δεν πιστεύω ότι υπάρχει συνειδητή αναζήτηση Ισπανών προπονητών ή ποδοσφαιριστών. Είναι συμπτώσεις, αλλά φαίνεται πως αυτοί οι άνθρωποι προσαρμόζονται καλά εδώ.

Η πορεία του συλλόγου το αποδεικνύει: δίνεται η εντύπωση ότι, όταν κάποιος έρχεται από την Ισπανία ή, πιο συγκεκριμένα, από τη Χώρα των Βάσκων, προσαρμόζεται πολύ καλά. Όλοι τούς υποδέχονται εξαιρετικά».

Για τον Ματιέ Βαλμπουενά:

«Πραγματικά, ήταν εξαιρετικός για πολλά χρόνια. Και στην ακαδημία υπήρξαν περίοδοι με πάρα πολλούς Γάλλους».

Για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί και την πορεία του στον Ολυμπιακό:

«Οι αριθμοί του στον Ολυμπιακό μιλούν από μόνοι τους. Είναι ένας παίκτης που ήρθε χωρίς τυμπανοκρουσίες, κανείς δεν τον γνώριζε. Σταθήκαμε τυχεροί. Τον είχαμε αντιμετωπίσει όταν βρισκόμασταν στην Κίνα και διαπιστώσαμε ότι ήταν ελεύθερος. Αυτό μας ώθησε να προσπαθήσουμε να τον αποκτήσουμε, επειδή θεωρούσαμε ότι μπορούσε να προσφέρει όσα χρειαζόταν ο Ολυμπιακός εκείνη τη στιγμή. Είδαμε το αποτέλεσμα, έτσι δεν είναι; Έχει εξελιχθεί σε εμβληματικό ποδοσφαιριστή.

Τις προάλλες μπήκε στον αγωνιστικό χώρο χρησιμοποιώντας ακόμη τις πατερίτσες του και ο κόσμος τον αποθέωσε. Είναι πραγματικός επαγγελματίας, ένας απίστευτος ποδοσφαιριστής, πολύ καλός και ιδιαίτερος. Ανυπομονούμε να επιστρέψει για το δεύτερο μισό της σεζόν».