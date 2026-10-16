Η νίκη του Ολυμπιακού στη Μασσαλία βελτίωσε αισθητά τις προοπτικές του για απευθείας πρόκριση στους «16» του Europa League, την ώρα που ο ΟΦΗ εξακολουθεί να διεκδικεί την παρουσία του στα νοκ άουτ.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 1-0 της Μαρσέιγ στη Γαλλία, πετυχαίνοντας την τρίτη συνεχόμενη νίκη του στη League Phase του Europa League. Το αποτέλεσμα αυτό ενίσχυσε σημαντικά τις πιθανότητές του να εξασφαλίσει απευθείας εισιτήριο για τη φάση των «16», αποφεύγοντας τη διαδικασία των πλέι οφ.

Με βάση τις εκτιμήσεις του υπερυπολογιστή του Football Meets Data, οι «ερυθρόλευκοι» αναμένεται να συγκεντρώσουν περίπου 15,8 βαθμούς μέχρι την ολοκλήρωση της League Phase. Έχοντας ήδη έξι βαθμούς, προβλέπεται να καταλάβουν την όγδοη θέση της κατάταξης. Οι πιθανότητες να τερματίσουν στην πρώτη οκτάδα και να προκριθούν απευθείας στους «16» ανέρχονται στο 54,4%.

Παράλληλα, η προοπτική συνέχισης της ευρωπαϊκής τους πορείας εμφανίζεται ιδιαίτερα ισχυρή, καθώς οι πιθανότητες να ολοκληρώσουν τη συγκεκριμένη φάση εντός της πρώτης 24άδας υπολογίζονται στο 98,3%.

Στην αντίπερα όχθη, ο ΟΦΗ βρίσκεται σε πιο δύσκολη θέση μετά την ήττα του από τη Ρεν στη Γαλλία. Σύμφωνα με τις ίδιες προβλέψεις, η κρητική ομάδα αναμένεται να ολοκληρώσει τη League Phase στην 26η θέση, με εκτιμώμενη συγκομιδή οκτώ βαθμών.

Οι πιθανότητες του ΟΦΗ να βρεθεί στις θέσεις που οδηγούν στα πλέι οφ ανέρχονται στο 37,9%, ενώ το ενδεχόμενο να τερματίσει στην πρώτη οκτάδα και να πάρει απευθείας την πρόκριση για τους «16» περιορίζεται στο 1,2%.

Έτσι, ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε τροχιά διεκδίκησης της απευθείας πρόκρισης, ενώ ο ΟΦΗ καλείται να αναζητήσει τα αποτελέσματα που θα του επιτρέψουν να παραμείνει στη μάχη για μια θέση στην επόμενη φάση.