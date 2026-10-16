Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram προαναγγέλοντας εξελίξεις στον χώρο του μπάσκετ, ενώ τόνισε πως ο Παναθηναϊκός ακολουθεί τον νομικό δρόμο. «Αυτά που έρχονται στον κόσμο του μπάσκετ τις επόμενες ημέρες, άντε εβδομάδες, δεν θα έχει ξαναϋπάρξει προηγούμενο. Ως Παναθηναϊκός, ούτε προσπαθήσαμε να το εκμεταλλευτούμε κάτω από το τραπέζι αναγκάζοντας τους να παίξουν το ρόλο του καραγκιόζη, κάνοντας ακριβώς το ανάποδο από αυτό που έκαναν τόσα χρόνια.

Προτιμήσαμε ως Παναθηναϊκός να πάμε μέσω του νομικού δρόμου και γιατί είμαστε Παναθηναϊκός, αλλά και γιατί θέλουμε πίσω τα κλεμμένα και θα τα πάρουμε» τόνισε ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ.