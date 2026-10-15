Στη 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA ανέβηκε η Ελλάδα, αξιοποιώντας τις ευρωπαϊκές επιτυχίες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, οι οποίες ενίσχυσαν σημαντικά τη συγκομιδή βαθμών του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 1-0 της Μαρσέιγ στη Γαλλία, ενώ οι «πράσινοι» πήραν τη νίκη απέναντι στην Μπόρατς, με τα δύο αποτελέσματα να προσθέτουν συνολικά 800 βαθμούς στην ελληνική βαθμολογία.

Παρότι ο ΟΦΗ δεν κατάφερε να αποσπάσει θετικό αποτέλεσμα στην έδρα της Ρεν, όπου ηττήθηκε με 2-1, η βαθμολογική ενίσχυση από τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες αποδείχθηκε αρκετή για να ξεπεράσει η χώρα μας την Πολωνία και την Τσεχία.

Η Ελλάδα συγκεντρώνει πλέον 45.812 βαθμούς, έναντι 45.525 της Πολωνίας και 45.325 της Τσεχίας, αποκτώντας ένα μικρό αλλά σημαντικό προβάδισμα στη διεκδίκηση της δέκατης θέσης.

Το ζητούμενο από εδώ και πέρα είναι να διατηρηθεί αυτή η κατάταξη μέχρι την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής περιόδου. Η Ελλάδα συνεχίζει με τέσσερις εκπροσώπους στις διοργανώσεις, όσους διαθέτει και η Τσεχία, ενώ η Πολωνία έχει δύο ομάδες.

Η κατάταξη των χωρών στην UEFA

9. Τουρκία 51.075 (4/5)

10. Ελλάδα 45.812 (4/5)

11. Πολωνία 45.525 (2/5)

12. Τσεχία 45.325 (4/5)

13. Νορβηγία 39.812 (4/5)

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια που εξασφαλίζει η δέκατη θέση

Η διατήρηση της Ελλάδας στη 10η θέση έως το τέλος της φετινής σεζόν θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη συμμετοχή των ελληνικών συλλόγων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από την περίοδο 2028-2029.

Το μεγαλύτερο όφελος αφορά την ομάδα που θα κατακτήσει το πρωτάθλημα το 2028, καθώς θα αποκτήσει απευθείας πρόσβαση στη League Phase του Champions League, χωρίς να χρειαστεί να συμμετάσχει σε προκριματικούς αγώνες.

Η κατανομή των πέντε ευρωπαϊκών εισιτηρίων θα διαμορφωθεί ως εξής: