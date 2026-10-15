Ικανοποιημένος από την εμφάνιση και το αποτέλεσμα του Ολυμπιακού στη Μασσαλία εμφανίστηκε ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, μετά την επικράτηση των «ερυθρόλευκων» με 1-0 επί της Μαρσέιγ, για τη League Phase του Europa League.

Οι Πειραιώτες πανηγύρισαν τη δεύτερη διαδοχική νίκη τους στη διοργάνωση, με τον Ισπανό προπονητή να εκφράζει την υπερηφάνειά του για την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του και να υπογραμμίζει ότι η ομάδα πρέπει να διατηρήσει την ίδια αγωνιστική νοοτροπία.

Ο Αλγκουαθίλ αναφέρθηκε επίσης στη σημασία των πρόσφατων επιτυχιών απέναντι στον Παναθηναϊκό και τη Μαρσέιγ, ενώ ξεκαθάρισε ότι, παρά το θετικό ξεκίνημα, υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια βελτίωσης.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ

Για την επικράτηση επί της Μαρσέιγ: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι. Πήραμε δύο συνεχόμενα σημαντικά αποτελέσματα και καταφέραμε να πετύχουμε κάτι για το οποίο δουλεύουμε σκληρά. Θέλουμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Ο κόσμος μας, παρότι δεν ήταν εδώ, μας έδωσε επιπλέον κίνητρο. Νιώθουμε μεγάλη χαρά και περηφάνια για την ομάδα. Μετά από αυτές τις δύο νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκό και τη Μαρσέιγ, αισθανόμαστε ακόμη πιο δυνατοί ενόψει της συνέχειας».

Για το αν περίμενε τόσο θετικά αποτελέσματα από την αρχή της θητείας του: «Ναι, το περίμενα, γιατί όταν υπέγραψα στον Ολυμπιακό γνώριζα ότι όποιος βρίσκεται σε αυτή την ομάδα έχει πάντα ως στόχο τη νίκη. Ήρθα έχοντας αυτή τη νοοτροπία στο μυαλό μου. Πάντα σκεφτόμαστε πώς θα προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα για κάθε παιχνίδι. Ελπίζω αυτές οι νίκες να είναι μόνο η αρχή μιας πολύ καλής συνέχειας».

Για το πόσο συμβάλλουν οι νίκες στην πρόοδο της ομάδας: «Νομίζω ότι τα περιθώρια βελτίωσης δεν σταματούν ποτέ, είτε κερδίζεις είτε χάνεις. Φυσικά, όταν έρχονται οι νίκες, είναι πιο εύκολο να δουλεύεις και να προχωράς μπροστά. Είμαστε μια καινούργια ομάδα και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά, ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη».