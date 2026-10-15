Την απογοήτευσή του για την ήττα του ΟΦΗ με 2-1 από τη Ρεν στη Γαλλία εξέφρασε ο προπονητής της κρητικής ομάδας, Χρήστος Κόντης, επισημαίνοντας ότι οι ποδοσφαιριστές του έχασαν μια σημαντική ευκαιρία να αποσπάσουν θετικό αποτέλεσμα.

Παρά το γεγονός ότι ο ΟΦΗ πήρε νωρίς το προβάδισμα και κατάφερε να περιορίσει την επιθετική δραστηριότητα των γηπεδούχων για μεγάλο διάστημα, δέχθηκε δύο γκολ στο τελευταίο τέταρτο της αναμέτρησης, γνωρίζοντας την ήττα με ανατροπή.

Μιλώντας στη Magenta TV, ο Έλληνας τεχνικός στάθηκε κυρίως στην απώλεια συγκέντρωσης στα τελευταία λεπτά, τονίζοντας ότι σε αυτό το επίπεδο ακόμη και τα μικρά λάθη μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη

«Τεράστια χαμένη ευκαιρία. Κρίμα, αδικούμε τους εαυτούς μας σε ένα παιχνίδι που για 60-70 λεπτά δεν κινδυνεύαμε με μία πολύ καλή ομάδα και πιεστική.

Δώσαμε κατοχή γιατί ξέραμε ότι θα είναι πολύ επικίνδυνοι στον χώρο. Ήμασταν απλά καλοί στις αλληλοκαλύψεις, στο πώς κλείναμε και δεν αφήναμε να δημιουργήσει, να κάνει το παιχνίδι που ξέρει και προηγηθήκαμε νωρίς.

Αλλά στο τέλος μας πειράζει πολύ και ο τρόπος που χάσαμε και ότι χάσαμε τη συγκέντρωσή μας και φτάσαμε στο 1-1 και πονάει πολύ περισσότερο όταν χάνεις έστω και τον έναν βαθμό.

Νομίζω στο ποδόσφαιρο κάθε μέρα παίρνουμε μαθήματα. Οι ήττες είναι πιο διδακτικές από τις νίκες. Παίζουμε με μία πολύ καλή ομάδα και σε αυτό το επίπεδο δεν μπορείς να κάνεις λάθη και να χάνεις συγκέντρωση γιατί το πληρώνεις.

Αν εξαιρέσουμε την πολύ καλή απόκρουση του Νίκου, ήταν αυτές οι ευκαιρίες στο τέλος που έκαναν τη διαφορά και γύρισαν την κατάσταση υπέρ της Ρεν.»