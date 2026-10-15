Στη 10η θέση της βαθμολογίας βρίσκεται ο Ολυμπιακός μετά την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, ενώ ο ΟΦΗ είναι στη 18η.

Οι «ερυθρόλευκοι» έδωσαν συνέχεια στην εντός έδρας νίκη της πρεμιέρας επί της Γιαγκελόνια και με γκολ του Έσε επικράτησαν της Μαρσέιγ με 1-0 στο Βελοντρόμ και έκαναν το 2/2.

Οι Κρητικοί, από την άλλη πλευρά, κυνηγούσαν επίσης τη δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμες αγωνιστικές και προηγήθηκαν στην έδρα της Ρεν, τελικά όμως ηττήθηκαν με 2-1, δεχόμενοι το δεύτερο γκολ στο 90ο λεπτό.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

Σάλτσμπουργκ – Μίλαν 0-4

Τορένσε – Σάντερλαντ 1-2

Τσέλιε – Ομόνοια 0-3

Άλκμααρ – Χάποελ Μπερ Σεβά 2-1

Σπάρτα Πράγας – Λίλεστρομ 1-1

Λιόν – Κρίσταλ Πάλας 3-2

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Σοσιεδάδ 1-1

Λεχ Πόζναν – Λεβεκούζεν 0-4

Μαρσέιγ – Ολυμπιακός 0-1

Φερεντσβάρος – Βικτόρια Πλζεν 2-1

Ρεν – ΟΦΗ 2-1

Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Άντερλεχτ 1-0

Ναϊμέγκεν – Λέφσκι Σόφιας 1-1

Θέλτα – Γιουβέντους 1-2

Χόφενχαϊμ – Μπεσίκτας 2-3

Γιαγκελόνια – Αραράτ Αρμένια 3-1

Μπόρνμουθ – Στουρμ Γκρατ 3-0

Μπενφίκα – Σέλτικ 4-1

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.Γιουβέντους 6

2.Λεβερκούζεν 6

3.Μπενφίκα 6

4.Μπεσίκτας 6

5.Μπόρνμουθ 6

6.Ομόνοια 6

7.Φερεντσβάρος 6

8.Λιόν 6

9.Σάντερλαντ 6

10.Ολυμπιακός 6

11.Σπάρτα Πράγας 4

12.Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 4

13.Ρεν 4

14.Ντιναμό Ζάγκρεμπ 4

15.Κρίσταλ Πάλας 3

16.Μίλαν 3

17.Γιαγκελόνια 3

18.ΟΦΗ 3

19.Τορένσε 3

20.Άλκμααρ 3

21.Σάλτσμπουργκ 3

22.Λίλεστρομ 1

23.Ρεάλ Σοσιεδάδ 1

24.Χάποελ Μπερ Σεβά 1

25.Λέφσκι Σόφιας 1

26.Στουρμ Γκρατς 1

27.Ναϊμέγκεν 1

28.Άντερλεχτ 0

29.Θέλτα 0

30.Χόφενχαϊμ 0

31.Μαρσέιγ 0

32.Βικτόρια Πλζεν 0

33.Αραράτ 0

34.Σέλτικ 0

35.Τσέλιε 0

36.Λεχ Πόζναν 0

Η επόμενη αγωνιστική (3η)

Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου

19:45 Αραράτ – Άλκμααρ

19:45 Φερεντσβάρος – Τορένσε

19:45 Ντίναμο Ζάγκρεμπ – Ναϊμέγκεν

19:45 Γιουβέντους – Ρεν

19:45 Λεχ Πόζναν – Σάντερλαντ

19:45 ΟΦΗ – Λεβερκούζεν

19:45 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Χάποελ Μπερ Σεβά

19:45 Στουρμ Γκρατς – Μαρσέιγ

22:00 Μπεσίκτας – Κρίσταλ Πάλας

22:00 Μπόρνμουθ – Μίλαν

22:00 Σέλτικ – Θέλτα

22:00 Βικτόρια Πλζεν – Λέφσκι Σόφιας

22:00 Γιαγκελόνια – Άντερλεχτ

22:00 Λίλεστρομ – Σοσιεδάδ

22:00 Τσέλιε – Ζάλτσμπουργκ

22:00 Ολυμπιακός – Σπάρτα Πράγας

22:00 Ομόνοια – Μπενφίκα

22:00 Χόφενχαϊμ – Λιόν