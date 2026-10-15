Στη 10η θέση της βαθμολογίας βρίσκεται ο Ολυμπιακός μετά την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, ενώ ο ΟΦΗ είναι στη 18η.
Οι «ερυθρόλευκοι» έδωσαν συνέχεια στην εντός έδρας νίκη της πρεμιέρας επί της Γιαγκελόνια και με γκολ του Έσε επικράτησαν της Μαρσέιγ με 1-0 στο Βελοντρόμ και έκαναν το 2/2.
Οι Κρητικοί, από την άλλη πλευρά, κυνηγούσαν επίσης τη δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμες αγωνιστικές και προηγήθηκαν στην έδρα της Ρεν, τελικά όμως ηττήθηκαν με 2-1, δεχόμενοι το δεύτερο γκολ στο 90ο λεπτό.
Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής
Σάλτσμπουργκ – Μίλαν 0-4
Τορένσε – Σάντερλαντ 1-2
Τσέλιε – Ομόνοια 0-3
Άλκμααρ – Χάποελ Μπερ Σεβά 2-1
Σπάρτα Πράγας – Λίλεστρομ 1-1
Λιόν – Κρίσταλ Πάλας 3-2
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Σοσιεδάδ 1-1
Λεχ Πόζναν – Λεβεκούζεν 0-4
Μαρσέιγ – Ολυμπιακός 0-1
Φερεντσβάρος – Βικτόρια Πλζεν 2-1
Ρεν – ΟΦΗ 2-1
Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Άντερλεχτ 1-0
Ναϊμέγκεν – Λέφσκι Σόφιας 1-1
Θέλτα – Γιουβέντους 1-2
Χόφενχαϊμ – Μπεσίκτας 2-3
Γιαγκελόνια – Αραράτ Αρμένια 3-1
Μπόρνμουθ – Στουρμ Γκρατ 3-0
Μπενφίκα – Σέλτικ 4-1
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.Γιουβέντους 6
2.Λεβερκούζεν 6
3.Μπενφίκα 6
4.Μπεσίκτας 6
5.Μπόρνμουθ 6
6.Ομόνοια 6
7.Φερεντσβάρος 6
8.Λιόν 6
9.Σάντερλαντ 6
10.Ολυμπιακός 6
11.Σπάρτα Πράγας 4
12.Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 4
13.Ρεν 4
14.Ντιναμό Ζάγκρεμπ 4
15.Κρίσταλ Πάλας 3
16.Μίλαν 3
17.Γιαγκελόνια 3
18.ΟΦΗ 3
19.Τορένσε 3
20.Άλκμααρ 3
21.Σάλτσμπουργκ 3
22.Λίλεστρομ 1
23.Ρεάλ Σοσιεδάδ 1
24.Χάποελ Μπερ Σεβά 1
25.Λέφσκι Σόφιας 1
26.Στουρμ Γκρατς 1
27.Ναϊμέγκεν 1
28.Άντερλεχτ 0
29.Θέλτα 0
30.Χόφενχαϊμ 0
31.Μαρσέιγ 0
32.Βικτόρια Πλζεν 0
33.Αραράτ 0
34.Σέλτικ 0
35.Τσέλιε 0
36.Λεχ Πόζναν 0
Η επόμενη αγωνιστική (3η)
Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου
19:45 Αραράτ – Άλκμααρ
19:45 Φερεντσβάρος – Τορένσε
19:45 Ντίναμο Ζάγκρεμπ – Ναϊμέγκεν
19:45 Γιουβέντους – Ρεν
19:45 Λεχ Πόζναν – Σάντερλαντ
19:45 ΟΦΗ – Λεβερκούζεν
19:45 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Χάποελ Μπερ Σεβά
19:45 Στουρμ Γκρατς – Μαρσέιγ
22:00 Μπεσίκτας – Κρίσταλ Πάλας
22:00 Μπόρνμουθ – Μίλαν
22:00 Σέλτικ – Θέλτα
22:00 Βικτόρια Πλζεν – Λέφσκι Σόφιας
22:00 Γιαγκελόνια – Άντερλεχτ
22:00 Λίλεστρομ – Σοσιεδάδ
22:00 Τσέλιε – Ζάλτσμπουργκ
22:00 Ολυμπιακός – Σπάρτα Πράγας
22:00 Ομόνοια – Μπενφίκα
22:00 Χόφενχαϊμ – Λιόν