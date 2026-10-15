Ο ΟΦΗ προηγήθηκε στη Γαλλία και έδειχνε ικανός να κάνει το 2/2 στη League Phase του Europa League, η Ρεν όμως κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση και να πάρει τη νίκη με 2-1, με γκολ του Αΐτ Μπουντλάλ στο 90′.

Οι Γάλλοι ήταν αυτοί που είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων στα πρώτα λεπτά, οι Κρητικοί όμως ήταν αυτοί που είχαν τον τρόπο για να σκοράρουν και το έκαναν νωρίς. Στο 10′ ο Αθανασίου με ωραία μπαλιά βρήκε τον Φούντα και αυτός με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1!

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη πήρε, έτσι, το προβάδισμα και οι γηπεδούχοι ανέβασαν αμέσως στροφές και έψαξαν την ισοφάριση, την οποία άγγιξαν στο 16′ με το σουτ του Ναγκιντά εκτός περιοχής αλλά η μπάλα πήγε στο οριζόντιο δοκάρι. Λίγα λεπτά μετά, στο 20′, ήταν η σειρά του Ρονζιέρ να δοκιμάσει το πόδι του, με τη μπάλα να φεύγει λίγο άουτ, καθώς η πίεση της Ρεν συνεχιζόταν.

Αυτό που έπρεπε να κάνει ο ΟΦΗ ήταν να κρατήσει περισσότερο τη μπάλα για να παγώσει τον ρυθμό των Γάλλων και το κατάφερε ως ένα σημείο, αν και οι γηπεδούχοι κατάφεραν να γίνουν επικίνδυνοι και στο 38′, όταν ο Λεπόλ πήρε τη μπάλα λίγο έξω από την περιοχή και έκανε το σουτ, με τη μπάλα να φεύγει λίγο άουτ.

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με αναγκαστική αλλαγή για τους Κρητικούς καθώς ο Φούντας ένιωσε ενοχλήσεις στη μέση και αντικαταστάθηκε από τον Αποστολάκη, με τους γηπεδούχους να προσπαθούν κυρίως με σουτ να απειλήσουν τον Χριστογεώργο, ο οποίος αντιδρούσε σωστά όποτε χρειαζόταν.

Η Ρεν ήταν συνεχώς μπροστά και προσπαθούσε να πιέσει αλλά η ομάδα του Κόντη κρατούσε το προβάδισμα, στο τελευταίο 15λεπτο όμως όλα άλλαξαν… Στο 76′ ο Λεπόλ έδωσε με τακουνάκι στον Ναγκιντά και αυτός με πολύ ωραίο σουτ νίκησε τον Χριστογεώργο για το 1-1 και στο 90′, σε φάση διαρκείας, η μπάλα στρώθηκε στον Αΐτ Μπουντλάλ και αυτός με δυνατό σουτ την έστειλε στα δίχτυα για το 2-1, δίνοντας τη νίκη στους Γάλλους.

Ρεν (Φρανκ Εζ): Σαμπά, Φρανκόφσκι (79′ Ρέινολντς), Κρέσγουελ, Αΐτ Μπουντλάλ, Ναγκιντά, Σιμάνσκι (79′ Σισέ), Ρονζιέρ (67′ Ντιά), Καμαρά, Μπλας (67′ Μαγεντά), Λεπόλ, Ταμαρί (79′ Σουμαρέ).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Πούγγουρας, Νικολάου, Κρίζμανιτς, Ντίκμαν (83′ Γκονσάλεθ), Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης (67′ Καραχάλιος), Αθανασίου, Φούντας (46′ Αποστολάκης), Κόντρο (67′ Αϊτόρ), Νους (79′ Θεοδοσουλάκης).