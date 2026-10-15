Με γκολ του Έσε στο 42′ ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 τη Μαρσέιγ στο Βελοντρόμ, έκανε το 2/2 στη League Phase του Europa League και παράλληλα έκανε και βήμα πρόκρισης στα νοκ άουτ παιχνίδια της διοργάνωσης.

Καμία από τις δύο ομάδες δεν έδειξε διάθεση να ρισκάρει στα πρώτα λεπτά και ήταν αρκετά προσεκτικές, με αποτέλεσμα το πρώτο 20λεπτο να περάσει χωρίς να υπάρχει κάποια καλή φάση, εκτός κι αν θεωρηθεί τέτοια το γύρισμα του Γουεά στο 5′, αλλά ο Σάλιακας έδιωξε.

Μετά το 20λεπτο οι γηπεδούχοι ανέβασε κάπως την απόδοσή της, κέρδισαν κόρνερ και φάουλ καθώς προσπαθούσαν να πιέσουν, δεν κατάφερναν όμως να γίνουν απειλητικοί. Αυτό, βασικά, το κατάφεραν για πρώτη φορά στο 36′, όταν ο Γκόμες έκανε ωραία κίνηση και μπήκε στην περιοχή, οι Ρέτσος και Ορτέγκα όμως πρόλαβαν να τον κλείσουν πριν εκτελέσει.

Στο επόμενο λεπτό ο Αμπντάλα δοκίμασε ένα δυνατό σουτ αλλά ο Ορτέγκα έδιωξε ωραία και στο τελευταίο 5λεπτο του πρώτου ημιχρόνου οι «ερυθρόλευκοι» βγήκαν μπροστά και κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ: Εκτέλεση κόρνερ με πάσα στο 42′, σέντρα του Τσικίνιο από αριστερά και ο Έσε πήρε ωραία την κεφαλιά και έκανε το 0-1.

Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε ιδανικά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος μπήκε καλά και στο δεύτερο και προσπάθησε να γίνει επικίνδυνος με τον Σίλβα στο 47′, ενώ στο 55′ ο ίδιος παίκτης είχε ευκαιρία στην αντεπίθεση, καθυστέρησε όμως να εκτελέσει όταν πάτησε στην περιοχή και τελικά η μπάλα βρήκε στα σώματα στο σουτ που επιχείρησε.

Το παιχνίδι είχε γρήγορο ρυθμό και στο 59′ οι γηπεδούχοι βγήκαν μπροστά και ο Αμπντάλα έκανε το γύρισμα από δεξιά, ο Ρέτσος όμως κατάφερε να απομακρύνει, έστω με ρίσκο καθώς δεν ήθελε και πολύ για να έρθει το αυτογκόλ. Με τους οπαδούς τους να ξεσηκώνονται, οι Γάλλοι προσπάθησαν να πιέσουν περισσότερο στη συνέχεια και στο 62′ ο Παϊσάο βρέθηκε σε θέση βολής, έκανε όμως κακό σουτ.

Η Μαρσέιγ έγινε ξανά επικίνδυνη στο 66′ και μάλιστα δύο φορές, ο Ορτέγκα όμως ήταν άψογος καθώς απέκρουσε, δύσκολα, το σουτ του Γουεά και στη συνέχεια είπε «όχι» και στον Παϊσάο, κρατώντας το 0-1. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ έκανε τις πρώτες του αλλαγές στο 67′ βγάζοντας Πουέρτα και Γιάρεμτσουκ για να βάλει Φρόιλερ και Γκονσάλες και στη συνέχεια αντικατέστησε και τους Ζότα Σίλβα και Μπρούνο με τους Φορτούνη και Τικνιζιάν.

Αυτό που ήθελε ο Ολυμπιακός ήταν να παγώσει τον ρυθμό, να «σβήσει» το παιχνίδι και το έκανε, παίρνοντας μεγάλη νίκη στο Βελοντρόμ.

Μαρσέιγ (Μπρούνο Ζενεσιό): Ντε Λανγκ, Γουεά, Αγκέρ, Μεϊτέ, Έμερσον (62′ Γκαρσία), Νναντί (62′ Αρίτ), Γκόμες (75′ Μουμπανιά), Αμπντελί, Παϊσάο, Μοπέ (62′ Γκουιρί), Αμπντάλα (80′ Κοντογκμπιά).

Ολυμπιακός (Ιμανόλ Αλγουαθίλ): Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο (72′ Τικνιζιάν), Πουέρτα (67′ Φρόιλερ), Έσε, Ζέλσον, Τσικίνιο, Ζότα Σίλβα (72′ Φορτούνης), Γιάρεμτσουκ (67′ Γκονσάλες).