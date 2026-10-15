Ο Ολυμπιακός αναμετράται με τη Μαρσέιγ στο Βελοντρόμ στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League και το σκορ είναι 0-1 μετά το γκολ του Έσε στο 42′.

Με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού, οι «ερυθρόλευκοι» ταξίδεψαν στη Μασσαλία με στόχο τη δεύτερη νίκη σε ισάριθμα ματς στη League Phase και κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Στο 42′ η ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ κέρδισε κόρνερ που εκτελέστηκε με πάσα και ο Τσικίνιο έκανε τη σέντρα από αριστερά, με τον Έσε να παίρνει την κεφαλιά και να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.