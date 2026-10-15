Ο Παναθηναϊκός μπήκε με το δεξί στο Europa Conference League καθώς νίκησε με 2-1 τη Μπόρατς Μπάνια Λούκα στην πρεμιέρα της League Phase, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να εκφράζει την ικανοποίησή του για όσα έκανε η ομάδα του.

Οι «πράσινοι», για τους οποίους σκόραραν οι Ντέσερς και Κάνγκουα, ήταν καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και θα μπορούσαν να πετύχουν και περισσότερα γκολ, όπως τόνισε ο Δανός τεχνικός στις δηλώσεις του αμέσως μετά τη λήξη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίστρουπ…

Για την απόδοση του Παναθηναϊκού: «Είμαι χαρούμενος για την εμφάνιση, είναι σημαντικό να ξεκινάς με νίκη. Είχαμε την απογοήτευση από τον προηγούμενο αγώνα, θέλαμε να βγάλουμε τη φωτιά από μέσα μας στο ξεκίνημα του αγώνα, θα μπορούσαμε να έχουμε βάλει 3-4 γκολ, αλλά είμαι ικανοποιημένος γιατί πήραμε αυτή τη νίκη».

Για το κάθετο ποδόσφαιρο της ομάδας του: «Με τους παίκτες που έχουμε όπως ο Ουναΐ, που ξέρει να κινείται ανάμεσα στις γραμμές, ο Ντέσερς που ξέρει να απασχολεί τους αμυντικούς στην πλάτη τους, έτσι πήραμε και τα πέναλτι, που ήταν και τα δύο καθαρά, με το κάθετο παιχνίδι μας και καταφέραμε μόνοι μας να φτιάξουμε τις φάσεις αυτές ούτως ώστε να τα πάρουμε.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα είχα ένα φλάσμπακ με τη Κοπεγχάγη σε ένα αντίστοιχο παιχνίδι, αλλά το σημαντικό είναι οότι καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη και πάμε στο Καζακστάν πιο άνετοι σε σχέση με το πώς θα ήταν τα πράγματα αν δεν τα είχαμε καταφέρει».