Ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Ρεν για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League και το σκορ είναι 1-1 μετά τα γκολ των Φούντα (10′) και Ναγκιντά (76′).

Οι Κρητικοί ταξίδεψαν στη Γαλλία χωρίς άγχος με στόχο το θετικό αποτέλεσμα και μπήκαν καλά στο παιχνίδι, καθώς κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ από νωρίς.

Στο 10ο λεπτό ο Αθανασίου με ωραία μπαλιά βρήκε τον Φούντας και με αυτός με κεφαλιά βρήκε δίχτυα για το 0-1, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του Χρήστου Κόντη.

Στο δεύτερο ημίχρονο όμως και συγκεκριμένα στο 76′ ήρθε η απάντηση των γηπεδούχων, με τον Ναγκιντά να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα με πολύ ωραίο σουτ, κάνοντας το 1-1.