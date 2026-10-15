Ο Σάσα Βεζένκοβ είναι ο καλύτερος παίκτης του κόσμου εκτός NBA, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των General Managers των ομάδων.

Μπορεί ο φόργουορντ του Ολυμπιακού να μην στέριωσε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, καθώς άντεξε μόλις ένα χρόνο πριν επιστρέψει στην Ευρώπη, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι Αμερικανοί δεν εκτιμούν το ταλέντο του. Αντιθέτως, τον θεωρούν τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο, εκτός NBA.

Στην ψηφοφορία των General Managers των ομάδων, όπου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναδείχθηκε καλύτερος power forward, μία από τις ερωτήσεις στις οποίες έπρεπε να απαντήσουν αφορούσε στο ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης εκτός NBA και η απάντηση ήταν ο Βεζένκοβ.

Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού, μάλιστα, συγκέντρωσε το 77% των ψήφων και έκανε… περίπατο, καθώς ο Γιόνας Βαλαντσιούνας που ήταν δεύτερος στη λίστα συγκέντρωσε μόλις το 7%, ενώ ψήφους πήραν και οι Κέντρικ Ναν, Γιαν Μοντέρο, Νίκολα Μίροτιτς, Έντι Ταβάρες και Χοακίμ Μπούμτζε-Μπούμτζε.