Με νίκη ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa Conference League, καθώς με γκολ των Ντέσερς και Κάνγκουα επικράτησε της Μπόρατς Μπάνια Λούκα με 2-1 στο ΟΑΚΑ.

Οι «πράσινοι» μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και μόλις στο 3ο λεπτό ο Ουναΐ πέρασε ωραία την κάθετη για τον Ντέσερς που ανατράπηκε, με τον διαιτητή να δείχνει το σημείο του πέναλτι μετά την εξέταση του VAR. Πέναλτι που εκτέλεσε ο Ταμπόρδα στο 6′ αλλά νικήθηκε από τον Γιούργκας που κράτησε το 0-0. Όχι για πολύ όμως…

Στο 7′ ο Ντέσερς βρέθηκε και πάλι σε θέση βολής αλλά ανατράπηκε ξανά, με τον διαιτητή να πηγαίνει στο VAR και να δείχνει και πάλι το σημείο του πέναλτι. Την εκτέλεση αυτή τη φορά, όμως, δεν την ανέλαβε ο Ταμπόρδα αλλά ο Ντέσερς και έκανε το 1-0.

Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν και απείλησαν στο 17′ με το σουτ του Σάβιτς που μπλόκαρε ο Πένια, με το «τριφύλλι» να ελέγχει πλήρως την κατάσταση στη συνέχεια και να έχει τριπλή ευκαιρία για το δεύτερο γκολ στο 31′, κανείς εκ των Αντίνο, Ουναΐ και Κάνγκουα όμως δεν κατάφερε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα.

Στο 39′ ήταν η σειρά του Κυριακόπουλου να απειλήσει με δυνατό σουτ αλλά ο Γιούρκας απέκρουσε και η συνέχεια δόθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, στο οποίο ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε και τόσο καλά. Γρήγορα, όμως, πήρε ξανά την πρωτοβουλία των κινήσεων και άρχισε να πιέζει με στόχο το δεύτερο γκολ, με το οποίο θα εξασφάλιζε τη νίκη, με βάση την εικόνα του παιχνιδιού.

Ένα γκολ που ήρθε τελικά στο 70′, όταν ο Φαν Ντρόνγκελεν έδωσε στον Αντίνιο και αυτός μπήκε στην περιοχή και έκανε το γύρισμα για τον Κάνγκουα που με πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα και έγραψε το 2-0. Άπαντες πίστεψαν ότι το παιχνίδι κρίθηκε οριστικά εκείνη τη στιγμή, στο 80′ όμως ο Γιόγκιτς με μακρινό σουτ μείωσε σε 2-1 και έβαλε ξανά στο παιχνίδι τους Βόσνιους.

Η Μπόρατς είχε χρόνο για να κυνηγήσει την ισοφάριση, ο Παναθηναϊκός όμως διαχειρίστηκε σωστά την κατάσταση, δεν απειλήθηκε καθόλου και πήρε τη νίκη.

Παναθηναϊκός: Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Κάνγκουα, Καμαρά, Αντίνο (80′ Ράστοντερ), Ταμπόρδα (67′ Λιβάι Γκαρσία), Ουναΐ (80′ Γιάγκουσιτς), Ντέσερς (67′ Τεττέη).

Μπόρατς: Γιούρκας, Τσίπετιτς (84′ Βούκοβιτς), Μάιερς, Σανιτσάνιν, Ερέρα, Γιόγιτς, Ρόγκουλιτς (74′ Ρόγκαν), Όγκρινετς, Χίρος (74′ Ντέκετ), Γιούρισιτς (87′ Βράνιες), Σάβιτς.