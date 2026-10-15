Οι General Managers των ομάδων του NBA ψήφισαν τους καλύτερους παίκτες σε κάθε θέση με αφορμή την επικείμενη έναρξη του φετινού πρωταθλήματος και σε ό,τι αφορά τους power forwards ο Γιάννης Αντετοκούνμπο… σάρωσε τους αντιπάλους του.

Ο Greek Freak κάνει ένα νέο ξεκίνημα φέτος καθώς αποχώρησε από τους Κλίβελαντ Καβαλίερς για να συνεχίσει την καριέρα του με τη φανέλα των Μαϊάμι Χιτ, έχοντας ως στόχο να πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο Αντετοκούνμπο είναι σίγουρος, όπως τόνισε σε δηλώσεις του, ότι οι Χιτ θα αναδείξουν τον καλύτερο εαυτό του, για τους General Managers των ομάδων του NBA πάντως είναι ήδη ο καλύτερος power forward του πρωταθλήματος και μάλιστα με τεράστια διαφορά από τον δεύτερο.

Συγκεκριμένα, στην ψηφοφορία των GMs, ο Αντετοκούνμπο αναδείχθηκε καλύτερο 4άρι του NBA συγκεντρώνοντας το 70% των ψήφων, αφήνοντας πολύ πίσω του τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα με 23%.

Οι υπόλοιποι τέσσερις της καλύτερης πεντάδας, με βάση την άποψη των General Managers, είναι οι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, Έντουαρντς, Ντόντσιτς και Γιόκιτς.