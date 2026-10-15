Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ έδωσε θέση βασικού στον Γιάρεμτσουκ για το εκτός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μαρσέιγ, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι είναι ανεβασμένοι ψυχολογικά μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού την περασμένη Κυριακή (11/10), θέλουν το δεύτερο τρίποντο σε ισάριθμους αγώνες στην Ευρώπη για να κάνουν βήμα πρόκρισης.

Ο Ολυμπιακός -που δεν θα έχει στο πλευρό του τους οπαδούς του- παρατάσσεται με τον Ορτέγκα στο τέρμα, τους Σάλιακα και Μπρούνο στα άκρα της άμυνας, ενώ στόπερ είναι οι Ρέτσος και Πιρόλα. Πιο μπροστά, στο κέντρο, είναι οι Πουέρτα και Έσε, με τους Ζέλσον, Σίλβα και Τσικίνιο να αποτελούν τα στηρίγματα του προωθημένου Γιάρεμτσουκ.

Η 11άδα του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Πουέρτα, Έσε, Τσικίνιο, Ζέλσον, Σίλβα, Γιάρεμτσουκ.

Στον πάγκο είναι οι Στουρνάρας, Σμαΐλοβιτς, Κάρμο, Φορτούνης, Σα, Φρόιλερ, Πέντερσεν, Γκονσάλες, Τικνιζιάν, Φίλης.