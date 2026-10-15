Οι οπαδοί της Χάιντουκ Σπλιτ έκαναν πορεία με φέρετρο του Άγιαξ και φώναζαν ναζιστικά συνθήματα, πριν την αναμέτρηση των δύο ομάδων για την πρεμιέρα της League Phase του Europa Conference League.

Η επιστροφή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για πρώτη φορά έπειτα από 15 χρόνια προκάλεσε ενθουσιασμό στους οπαδούς της Χάιντουκ, οι οποίοι όμως τον εξέφρασαν με τρόπο που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και επικριτικά σχόλια.

Οι οργανωμένοι οπαδοί της κροατικής ομάδας πήγαν με πορεία στο γήπεδο και είχαν μαζί τους φέρετρα με το όνομα του Άγιαξ, τα οποία έσπασαν κάποια στιγμή, ενώ φώναζαν ναζιστικά συνθήματα κατά των Εβραίων.

«Σήκω Αδόλφε» και «Άουσβιτς, Άουσβιτς», φώναζαν επίσης οι οπαδοί της Χάιντουκ, με το σχετικό βίντεο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου και τα αρνητικά σχόλια για τους Κροάτες να είναι πάμπολλα.