Έτοιμος να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Μπάγερν Μονάχου μέχρι το 2029 είναι ο Χάρι Κέιν, με τις δύο πλευρές να έχουν ήδη συμφωνήσει προφορικά, όπως αναφέρουν τα γερμανικά ΜΜΕ.

Από το καλοκαίρι του 2023, όταν πήρε μεταγραφή από την Τότεναμ, ο διεθνής Άγγλος σέντερ φορ δεν κάνει τίποτα άλλο από το να σκοράρει συνεχώς με τη φανέλα των Βαυαρών και έχει ξεκινήσει δυνατά και τη φετινή σεζόν καθώς έχει 8 γκολ και 4 ασίστ σε 9 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.

Οι δύο πλευρές είναι απολύτως ικανοποιημένες από τη συνεργασία τους, οπότε δεν υπάρχει κάποιος λόγος για να μη συνεχίσουν μαζί και μετά το καλοκαίρι του 2027, όταν και λήγει το συμβόλαιό του, με τα γερμανικά ΜΜΕ να προαναγγέλλουν την ανανέωσή του.

Όπως αναφέρουν τα σχετικά ρεπορτάζ, η Μπάγερν και ο Κέιν έχουν ήδη συμφωνήσει προφορικά και όταν διευθετηθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες θα μπουν και οι υπογραφές, με το νέο συμβόλαιο να έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2029.