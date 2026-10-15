Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μπόρατς Μπάνια Λούκα στην πρεμιέρα της League Phase του Europa Conference League και το σκορ είναι 2-1 μετά τα γκολ των Ντέσερς (10′ πεν.), Κάνγκουα (70′) και Γιόγιτς (80′).

Οι «πράσινοι» μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και μόλις στο 3ο λεπτό κέρδισαν πέναλτι, μετά την εξέταση του VAR, για το μαρκάρισμα που έγινε στον Ντέσερς μετά την κάθετη του Ουναΐ. Πέναλτι που εκτέλεσε στο 6′ ο Ταμπόρδα αλλά νικήθηκε από τον τερματοφύλακα της Μπόρατς.

Λίγα λεπτά μετά, όμως, το «τριφύλλι» κέρδισε νέο πέναλτι σε νέα ανατροπή του Ντέσερς, ο οποίος ανέλαβε και την εκτέλεση στο 10ο λεπτό και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ ήλεγξε πλήρως την κατάσταση στη συνέχεια και όλοι πίστεψαν ότι κλείδωσε τη νίκη στο 70′, όταν ο Αντίνο έκανε το γύρισμα και ο Κάνγκουα με πλασέ έγραψε το 2-0.

Στο 80′, όμως, η Μπόρατς μπήκε ξανά στο παιχνίδι, καθώς ο Γιόγιτς με μακρινό σουτ, το οποίο πέρασε από τα σώματα, νίκησε τον Πένια και μείωσε σε 2-1.