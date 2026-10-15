Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στον Τάιλερ Ντόρσεϊ, στις δηλώσεις που έκανε ενόψει του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μπαρτσελόνα για την 6η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν την Παρασκευή (16/10) τους «μπλαουγκράνα» στη Βαρκελώνη και δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Ντόρσεϊ, καθώς έμεινε εκτός αποστολής μετά το ξέσπασμά του για τον χρόνο συμμετοχής του φέτος και το θέμα του συμβολαίου του, το οποίο λήγει στο τέλος της σεζόν.

Ήταν δεδομένο, επομένως, ότι ο προπονητής των πρωταθλητών Ευρώπης θα δεχόταν ερώτηση για το θέμα στις δηλώσεις που έκανε για την αναμέτρηση για τους Καταλανούς, τονίζοντας πως πάνω από όλα είναι ο Ολυμπιακός και πως τις εξελίξεις δεν τις υπαγορεύει ο ίδιος αλλά η διοίκηση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαρτζώκας…

Για το παιχνίδι με τη Μπαρτσελόνα: «Το προσεγγίζουμε με την απαραίτητη σοβαρότητα. Είχαμε ακόμη μία ημέρα να ξεκουραστούμε περισσότερο και να ετοιμαστούμε καλύτερα απέναντι σε μία ομάδα που άλλαξε φιλοσοφία με την έννοια ότι έχει αθλητικότητα και παίζει γρήγορα, όπως με τη Βίρτους. Να κάνουμε καλύτερα πράγματα από αυτά που δεν κάναμε με τη Βίρτους και στο πρώτο ημίχρονο με τη Βαλένθια. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στο πλάνο».

Για το πρώτο ημίχρονο με τη Βαλένθια και τη μεταμόρφωση στο δεύτερο: «Δεν μου αρέσει να κρατάω ότι μας συμφέρει και δεν μας συμφέρει. Το μπάσκετ γίνεται όλο και πιο γρήγορο. Είχαμε ένα πολύ άσχημο πρώτο ημίχρονο και ένα καταπληκτικό δεύτερο. Έχουμε κάνει πέντε ματς τα τέσσερα είναι εκτός. Κάθε ματς θέλει την απαραίτητη σοβαρότητα. Οι προπονήσεις είναι λίγες, τα παιχνίδια πολλά, πολλές φορές να δεις εκπλήξεις στην απόδοση μιας ομάδας, ελπίζω να μην είμαστε δυσάρεστη έκπληξη».

Για την ενέργεια της ομάδας: «Είμαστε καλά. Ξέρουμε ότι έχουμε ένα πρόγραμμα που θα μας έχει φρέσκους. Το rotation θα παίξει ρόλο, γιατί παίκτες έπαιξαν 25 λεπτά συνεχόμενα με τη Βαλένθια. Αυτό επιβαρύνει το σώμα τους. Ίσως πρέπει να κάνω αλλαγές πιο συχνά στο ματς για να κρατήσουμε το μομέντουμ.

Για τον Μοντέρο: «Έχει να κάνει με την ποιότητά του. Επίσης είναι ένα σημαντικό τεστ για αυτόν να παίξει απέναντι στην παλιά του ομάδα. Και συναισθηματικά και ουσιαστικά. Οι περισσότεροι παίρνουν το παιχνίδι προσωπικά, θέλοντας να δείξουν την αξία τους. Έδειξε καλή προσέγγιση και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, που έπαιξε σε αυτό το ματς και μπράβο του».

Για τον Ντόρσεϊ: «Δεν νομίζω ότι έπαιξε ρόλο το πως έπαιξε ο Μοντέρο. Νομίζω ότι ξέρετε, δεν μιλάω ποτέ άσχημα για παίκτη του Ολυμπιακού. Πάνω απ’ όλα είναι η ομάδα, ο Ολυμπιακός και αυτό που μετράει είναι το παιχνίδι αύριο. Θα ασχοληθώ με αυτούς που είναι εδώ και μετά θα δούμε τις εξελίξεις, οι οποίες δεν υπαγορεύονται από μένα, αλλά από τη διοίκηση».