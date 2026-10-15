Για υποκινούμενη δίωξη κάνουν λόγο στον Ολυμπιακό μετά την κλήση σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ, τόσο για την ΠΑΕ όσο και για τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, για το κορεό και τα πανό στα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας κάλεσε τους «ερυθρόλευκους» και τον Ισπανό προπονητή σε ακρόαση στις 20 Οκτωβρίου για το κορεό στο ντέρμπι με τους «πράσινους», το οποίο ο Αλγκουαθίλ ανέβασε στα social media.

Μία κλήση που προκάλεσε εκνευρισμό στην ΠΑΕ Ολυμπιακός, η θέση της οποίας για το θέμα είναι η εξής..

«Η απαράδεκτη κλήση του προπονητή μας σε απολογία από τη ΔΕΑΒ (δηλαδή το Υπουργείο Αθλητισμού) σε μέρα που η ομάδα μας αγωνίζεται με τα ελληνικά χρώματα στην Ευρώπη, δείχνει πώς αντιλαμβάνεται το Υπουργείο τον αθλητισμό.

Στην ουσία καλούν τον προπονητή μας να απολογηθεί γιατί ανήρτησε στα social media μια εικόνα από το γήπεδο, μια εικόνα που έχει συμβεί πραγματικά σε αγωνιστικό χώρο, αποτυπωμένη σε κορεό, η οποία ποτέ δεν προκάλεσε κανενός είδους βία!

Οι αρχές του αγώνα δεν ζήτησαν ποτέ να αποσυρθεί η εικόνα-αποτύπωση που ανήρτησε ο προπονητής μας!

Επίσης στην ανάρτηση του προπονητή μας δεν υπάρχει στην εικόνα καμία υβριστική λέξη. Συνεπώς για τι ακριβώς τον καλούν;

Είναι ΞΕΚΑΘΑΡΟ ότι πρόκειται για μια υποκινούμενη δίωξη από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, τον Αλαφούζο και τα μέσα της λάσπης (ΣΚΑΪ κλπ) που δημιούργησαν ένα ζήτημα που δεν υφίσταται!».