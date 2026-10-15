Το θέμα της αποχώρησης του Κριστιάνο Ρονάλντο από την εθνική Πορτογαλίας εξακολουθεί να απασχολεί τη χώρα, με τον μουσικό Σαλβαντόρ Σομπράλ να καταθέτει την άποψή του.

Η εθνική ομάδα της Πορτογαλίας έγινε άνω-κάτω τις τελευταίες εβδομάδες λόγω της αποχώρησης του CR7, ο οποίος δεν μπορούσε να δεχθεί ότι ο Ζόρζε Ζεσούς τον άφησε εκτός 11άδας και δεν τον χρησιμοποίησε ούτε ως αλλαγή στον αγώνα με τη Νορβηγία.

Μετά την απόφαση της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας να τιμωρήσει με προσωρινό αποκλεισμό τον Ρονάλντο το θέμα δείχνει να έχει λήξει προς το παρόν, αυτό όμως δεν σημαίνει πως οι Πορτογάλοι έχουν ξεχάσει όλα όσα έγιναν.

Έτσι, ο μουσικός Σαλβαντόρ Σομπράλ κατέθεσε την άποψή του -μιλώντας στην εκπομπή «La Revuelta» του RTVE- η οποία δεν είναι και τόσο θετική για τον 41χρονο άσο.

«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει ένα «σύνδρομο ημίθεου», οπότε του είναι δύσκολο να καταλάβει τέτοια πράγματα. Ο προπονητής αποφασίζει ποιος παίζει και ποιος όχι. Ο κόσμος τα μπερδεύει όλα, λέγοντας: «Τι αχαριστία, μετά από όλα όσα έχει προσφέρει!». Αλλά τι σχέση έχει η προηγούμενη απόδοσή του με το γεγονός ότι δεν μπορεί πλέον να παίξει ή ότι δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις; Ακόμη και η Guardian το έγραψε: «10 παίκτες και ένα άγαλμα» στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Και ακριβώς έτσι ήταν», είπε ο Πορτογάλος μουσικός.