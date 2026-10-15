Με δύο αλλαγές σε σχέση με την 11άδα του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό παρατάσσει ο Τζέικομπ Νίστρουπ τον Παναθηναϊκό στον αγώνα με τη Μπόρατς Μπάνια Λούκα για την πρεμιέρα της League Phase του Europa Conference League.

Οι «πράσινοι» θέλουν να αφήσουν πίσω τους την ήττα στο Καραϊσκάκη και να μπουν με το δεξί στη League Phase του Europa Conference League, με τον Νίστρουπ να κάνει δύο αλλαγές στην αρχική 11άδα, καθώς επιστρέφουν σε αυτή οι Ντέσερς και Κάνγκουα.

Το «τριφύλλι» παρατάσσεται με τον Πένια στο τέρμα, τους Καλάμπια και Κυριακόπουλο στα άκρα της άμυνας, ενώ στόπερ είναι οι Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν. Στο κέντρο είναι οι Κάνγκουα και Καμαρά, οι Ταμπόρδα και Αντίνο στα άκρα της επίθεσης και ο Ουναΐ σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Ντέσερς.

Η 11άδα του Παναθηναϊκού: Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Κάνγκουα, Καμαρά, Ουναΐ, Ταμπόρδα, Αντίνο, Ντέσερς.

Στον πάγκο είναι οι Κότσαρης, Γείτονας, Τεττέη, Γιάγκουσιτς, Πάλμερ-Μπράουν, Κοντούρης, Τσάπρας, Λούζα, Πελίστρι, Κρίστιανσεν, Ράστοντερ, Γκαρσία.