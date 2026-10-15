Ο Τζάνι Ινφαντίνο απολογήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της FIFA για το σχέδιό του για πώληση μετοχών του Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές και οι εξηγήσεις που έδωσε δεν ήταν και τόσο πειστικές.

Τα μέλη του Δ.Σ. της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας περίμεναν πώς και πώς να δουν από κοντά τον πρόεδρο για πρώτη φορά μετά τα όσα αποκαλύφθηκαν για τα σχέδιά του, με το κλίμα να μην είναι καθόλου καλό, όπως μπορεί εύκολα να αντιληφθεί ο καθένας.

Η συνεδρίαση στη Ζυρίχη, όπως αναφέρει το BBC, διήρκεσε 3,5 ώρες και ο Ινφαντίνο δέχθηκε ερωτήσεις για πολλά θέματα, από το σχέδιο πώλησης του Μουντιάλ μέχρι την υπόθεση Μπάλογκαν στο Μουντιάλ 2026 και τη χρηματοδότηση των εθνικών ομοσπονδιών, με τον ίδιο να απαντάει σε όλα αλλά να μην πείθει.

«Το απογοητευτικό είναι ότι δεν λάβαμε απαντήσεις σε καμία από τις ερωτήσεις που κάναμε, όπως για παράδειγμα να δούμε τα έγγραφα για το FIFA Forward Enterprise, το σχέδιο για την είσοδο ιδιωτών στο Μουντιάλ.

Ρώτησα «γιατί όχι» και έλαβα την απάντηση να υποβάλουμε τα ερωτήματά μας γραπτώς… Νομίζω πως ο άνθρωπος αυτός πρέπει να μας δώσει αυτές τις απαντήσεις και αν δεν το κάνει, δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι πρόεδρος της FIFA. Κι αυτό είναι κάτι που ειπώθηκε στη συνάντηση», είπε στο BBC ο πρόεδρος της αγγλικής ομοσπονδίας και εκ των αντιπροέδρων της FIFA, Ντέμπι Χιούιτ, και συνέχισε.

«Για το θέμα του FIFA Forward Enterprise υπήρξε κάποια μεταμέλεια στην απολογία του, αυτό για το οποίο ζήτησε συγγνώμη ήταν ουσιαστικά το ότι δεν ανέφερε τίποτα στο συμβούλιο. Αν το μετανιώνεις τόσο πολύ, μοιράσου το μαζί μας».