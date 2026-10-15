Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του Κέντρικ Ναν στη δράση άρχισε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε το μήνυμά του με story που ανέβασε στο Instagram.

Από την αρχή της σεζόν ο Παναθηναϊκός δεν έχει στη διάθεσή του τον Αμερικανό γκαρντ λόγω της επέμβασης στην οποία υποβλήθηκε στο γόνατο, έπειτα από τον τραυματισμό του σε ατομική προπόνηση που έκανε στις ΗΠΑ.

Η ώρα της επιστροφής στα παρκέ, όμως, πλησιάζει για τον Ναν που ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα την Πέμπτη (15/10) και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ανυπομονεί, όπως φρόντισε να κάνει σαφές με το story που ανέβασε στο Instagram.

«King is back», ήταν το μήνυμα του Γιαννακόπουλου, με τον Ομπράντοβιτς να περιμένει τη μέρα που θα έχει στη διάθεσή του και τον Ναν. Κάτι που θα γίνει είτε στο ματς πρωταθλήματος με το Περιστέρι στις 18 Οκτωβρίου ή σε αυτό με τη Μπασκόνια στις 22 του μήνα.