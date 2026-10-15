Ο Κάρλος Βαλντεράμα αποφάσισε να ξυρίσει το κεφάλι του και να αποχωριστεί τη θρυλική αφάνα του, με την οποία τον είχαν γνωρίσει οι ποδοσφαιρόφιλοι σε όλο τον κόσμο.

Κάθε τέσσερα χρόνια, όταν ερχόταν η ώρα του Μουντιάλ, ένας από τους παίκτες που περίμεναν όλοι να δουν ήταν ο Βαλντεράμα. Όχι μόνο επειδή ήταν ο ηγέτης της Κολομβίας, αλλά και επειδή έκανε τη διαφορά με την ξανθιά αφάνα του, η οποία ήταν και το σήμα κατατεθέν του.

Επί δεκαετίες ο παλαίμαχος Κολομβιανός ποδοσφαιριστής δεν άλλαζε την εμφάνισή του, τώρα όμως αποφάσισε να κάνει την έκπληξη και να… σοκάρει τους απανταχού ποδοσφαιρόφιλους.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο Βαλντεράμα ανέβασε το βίντεο με τη σύζυγό του που του ξυρίζει το κεφάλι, γράφοντας: «Φίλου μου, σήμερα είναι η μέρα». Μια μέρα που κανείς θαυμαστής του Κολομβιανού δεν περίμενε ότι θα ερχόταν, αλλά να που έγινε η μεγάλη έκπληξη.