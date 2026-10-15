Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε ακρόαση τον Ολυμπιακό για το κορεό και τα πανό στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και τον Ιμανόλ Αλαγκουαθίλ για την ανάρτησή του στα social media.

Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν την περασμένη Κυριακή (11/10) στο Καραϊσκάκη και οι οπαδοί των «ερυθρόλευκων» είχαν ετοιμάσει κορεό που απεικόνιζε τους Παρασκευά Άντζα και Σωτήρη Κυργιάκο στο ντέρμπι της Ριζούπολης το 2003, με τον Αλγκουαθίλ, μετά τη νίκη της ομάδας του, να ανεβάζει τη σχετική φωτογραφία στα social media.

Όλα αυτά, τελικά, είχαν ως αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός και ο Ισπανός προπονητής του να κληθούν σε ακρόαση, στις 20 Οκτωβρίου, όπως έκανε γνωστό η ΔΕΑΒ μέσω της ακόλουθης ανακοίνωσης.

«Καλεί σε ακρόαση, στις 20/10/2026, την ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ αναφορικά με

α) φερόμενη περίπτωση παρότρυνσης σε πρόκληση επεισοδίων,

β) φερόμενη ρατσιστική συμπεριφορά που σχετίζεται με τον αθλητισμό, εντός αθλητικής εγκατάστασης,

πράξεις πού φέρονται ότι έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια του αγώνα ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ, στις 11/10/2026, στο γήπεδο «Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ», για το πρωτάθλημα της Super League, περιόδου 2026/2027, με την ανάρτηση από φιλάθλους της

i) κορεό, που απεικόνιζε βίαιο στιγμιότυπο από παλαιότερο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων, στο οποίο εμφαίνεται αθλητής του Ολυμπιακού να έχει εγκλωβίσει στο έδαφος, ανάμεσα στα πόδια του, αθλητή του Παναθηναϊκού, καθώς και ένα πανό σε κοντινή από το κορεό απόσταση, που ανέγραφε «Βάλτε μυαλό στην πράσινη π…»,

β) με την ανάρτηση ετέρου πανό που ανέγραφε «ΜΑ ΚΑΤΑ ΒΑΘΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ GAY» (τη λέξη GAY με πράσινο χρώμα), το οποίο φέρεται να χρησιμοποιεί τον σεξουαλικό προσανατολισμό, ως μέσον χλευασμού.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.

Καλεί σε ακρόαση, στις 20/10/2026, τoν Προπονητή της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ALGUACIL BARRENECHEA JOCEBA IMANOL, αναφορικά με φερόμενη περίπτωση παρότρυνσης σε πρόκληση επεισοδίων, που φέρεται ότι έλαβε από αυτόν χώρα λίγο μετά τη λήξη του αγώνα ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ, στις 11/10/2026, στο γήπεδο «Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ», για το πρωτάθλημα της Super League, περιόδου 2026/2027,

με επανειλημμένη ανάρτηση στα social media (Instagram) φωτογραφίας με το κορεό που είχαν αναρτήσει, κατά τα προεκτεθέντα, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού στον αγώνα, που φέρεται να παροτρύνει σε πρόκληση επεισοδίων σε βάρος των φιλάθλων των φιλοξενουμένων, καθ’ όσον η φωτογραφία αυτή φαίνεται να υποδηλώνει σαφώς την άσκηση βίας κατ’ αυτών.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».