Τη δική της εκδοχή δίνει η Μπόρατς Μπάνια Λούκα, μέσω δηλώσεων του διευθυντή, Ντέγιαν Τσάτο, για τις συλλήψεις 11 οπαδών της και τον τραυματισμό ενός αστυνομικού έπειτα από επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας.

Η βοσνιακή ομάδα αντιμετωπίζει σήμερα (15/10, 19:45) τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για την πρεμιέρα της League Phase του Europa Conference League και 11 οπαδοί της είναι στα χέρια της αστυνομίας έπειτα από επεισόδια που έλαβαν χώρα στο κέντρο της Αθήνας και τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας αστυνομικός.

Το θέμα, φυσικά, απασχολεί και τις δύο ομάδες, με τον διευθυντή της Μπόρατς, Ντέγιαν Τσάτο, να κάνει δηλώσεις σε βοσνιακά ΜΜΕ και να λέει τα εξής…

«Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε από έγκυρες πηγές, οι οπαδοί μας εγκαταστάθηκαν στο ξενοδοχείο, τακτοποιημένα, αργά το απόγευμα, αλλά κατά τη διάρκεια της νύχτας μια ομάδα περίπου 50 οπαδών της αντίπαλης ομάδας έφτασε μπροστά από το ξενοδοχείο, προκαλώντας τους σε σύγκρουση.

Η αστυνομία προσπάθησε στη συνέχεια να επαναφέρει τους οπαδούς μας στο ξενοδοχείο με τη βία, κάτι που οδήγησε σε αναταραχή και συγκρούσεις με αστυνομικούς, κατά τη διάρκεια των οποίων 11 άτομα στερήθηκαν την ελευθερία τους. Ως σύλλογος, στηρίζουμε τους οπαδούς μας και τους παρέχουμε όλη την απαραίτητη υποστήριξη.

Βρισκόμαστε σε επαφή και με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού. Κατά την άποψή μας, δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί ή σημαντικές υλικές ζημιές και πιστεύουμε ότι η όλη κατάσταση θα επιλυθεί χωρίς σοβαρές συνέπειες. Επίσης, ο υπεύθυνος επικοινωνίας με τους οπαδούς της Μπόρατς, ο Μπόγιαν Καράνοβιτς, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την ελληνική αστυνομία και την UEFA, ώστε να έχουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες και να βοηθήσουμε στην επίλυση της κατάστασης το συντομότερο δυνατό.

Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να εξεταστούν όλες οι συνθήκες αυτού του συμβάντος, ειδικά το γεγονός ότι οι οπαδοί μας, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, δεν ήταν οι εμπνευστές της σύγκρουσης».