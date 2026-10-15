Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 6η αγωνιστική της Euroleague και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στις δηλώσεις του αναφέρθηκε και στα μεταγραφικά, θέλοντας να βάλει τέλος στα σενάρια που κυκλοφορούν.

Οι «πράσινοι» πέρασαν από το Βελιγράδι με νίκη επί της Παρτιζάν, είναι στην κορυφή της βαθμολογίας καθώς είναι αήττητοι μετά τις πρώτες πέντε αγωνιστικές και την Παρασκευή (16/10) θα φιλοξενήσουν τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη με στόχο το 6/6.

Παρ’ όλα αυτά, το αγωνιστικό δεν ήταν το μοναδικό θέμα στο οποίο αναφέρθηκε στις δηλώσεις του ο Ομπράντοβιτς, καθώς ρωτήθηκε και για τα μεταγραφικά και συγκεκριμένα για την απόκτηση σέντερ, με διάφορα ονόματα να έχουν ακουστεί τις τελευταίες εβδομάδες.

«Δεν μπορώ να ξεφύγω από τις φήμες. Είναι κάτι που κάνετε εσείς και όσοι αγαπούν το μπάσκετ. Είμαι ένας σοβαρός προπονητής και κάποια ονόματα που έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα δεν έχουν περάσει ποτέ από το μυαλό μου. Δεν γνωρίζω, λοιπόν, τι να απαντήσω», είπε αρχικά ο προπονητής του Παναθηναϊκού απαντώντας στη σχετική ερώτηση και συνέχισε.

«Το αν θα παίξει ο Φαλ ή όχι είναι κάτι που θα συζητείται, όπως θα συνεχίσει να υπάρχει κόσμος που θα έχει τη δική του άποψη. Και αυτό είναι καλό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Εμείς είμαστε εδώ, μέσα στην ομάδα, και εγώ ενδιαφέρομαι για τους παίκτες που έχω στη διάθεσή μου. Τίποτε άλλο».