Πόσα ζητάει, πόσα του δίνουν

Ραγδαίες οι εξελίξεις με τον Ντόρσεϊ, τον οποίο πολύ δύσκολα θα ξαναδούμε με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Τις τελευταίες μέρες ήταν φανερό ότι κάτι… έτρωγε τον διεθνή γκαρντ και τελικά αποφάσισε να κάνει γνωστό σε όλους το πρόβλημα που έχει με τους ερυθρόλευκους, με τους οποίους δεν τα βρίσκει για την ανανέωση του συμβολαίου. Γιατί δεν τα βρίσκει; Επειδή θέλει ετήσιες απολαβές ύψους 3,3 εκατ. ευρώ, όσα δηλαδή παίρνει ο Φουρνιέ, ενώ η διοίκηση είναι διατεθειμένη να του προσφέρει ένα ποσό λίγο κάτω από τα 3 εκατ. ευρώ. Θα ανέβουν οι Πειραιώτες; Έπειτα από αυτό που έγινε, με τίποτα. Θα ξαναπαίξει με τα ερυθρόλευκα ο διεθνής γκαρντ; Μόνο αν απολογηθεί δημοσίως, κάτι που επίσης μοιάζει σχεδόν απίθανο αυτή τη στιγμή. Κατά πάσα πιθανότητα, επομένως, έχει ήδη παίξει το τελευταίο του παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Η πρόταση του ΠΑΟΚ και η απαραίτητη προϋπόθεση

Τις εξελίξεις στο θέμα Ντόρσεϊ παρακολουθούν φυσικά αρκετές ομάδες και κυρίως ο ΠΑΟΚ. Το ενδιαφέρον του δικεφάλου του βορρά είναι γνωστό από το καλοκαίρι και γνωστή είναι, όπως έχουμε αναφέρει αρκετές φορές, και η πρόταση που του έχει γίνει: 4 εκατ. ευρώ ετησίως για συμβόλαιο τριών ή τεσσάρων ετών. Αυτό το ποσό ο Ντόρσεϊ δεν πρόκειται να το πάρει από τον Ολυμπιακό, πιθανότατα από καμία άλλη ομάδα. Ο δρόμος προς τη Θεσσαλονίκη, επομένως, είναι ανοιχτός; Σχεδόν. Θα είναι ορθάνοιχτος αν ο ΠΑΟΚ εξασφαλίσει οριστικά τη συμμετοχή του στη Euroleague γιατί αυτό είναι απαραίτητο για να πει «ναι» ο Ντόρσεϊ. Ο διεθνής γκαρντ έχει ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή πως θέλει να αγωνιστεί στη Euroleague, όχι σε άλλη διοργάνωση. Αν εξασφαλίσει την είσοδό του στη διοργάνωση ο ΠΑΟΚ, μάλλον εξασφαλίζει και τον παίκτη.

Ο Έλληνας αντι-Ντόρσεϊ

Με τον Γουόκαπ να έχει φύγει και τον Ντόρσεϊ να είναι φευγάτος, υπάρχει θέμα με τα ελληνικά διαβατήρια στον Ολυμπιακό. Οι ερυθρόλευκοι έχουν αποφασίσει να αποκτήσουν 3άρι και ο Μάριο Χεζόνια ακούγεται εδώ και πάρα πολύ καιρό ως ο Νο1 στόχος. Με τις εξελίξεις στο θέμα Ντόρσεϊ, όμως, θα είναι απαραίτητη και η απόκτηση ενός γκαρντ και αν έχει και ελληνικό διαβατήριο ακόμη και καλύτερα. Κάπως έτσι, έρχεται στο προσκήνιο για τους ερυθρόλευκους ο Τζον Πουλακίδας. Ο 23χρονος γκαρντ κυνηγάει το όνειρο του NBA, στον Πειραιά όμως έχουν όσα χρειάζονται για να τον δελεάσουν, αν αποφασίσουν οριστικά να κάνουν κίνηση για την απόκτησή του. Το όνομά του ήταν ούτως ή άλλως στη λίστα του Ολυμπιακού και η τροπή που πήρε το θέμα Ντόρσεϊ ενδέχεται να επισπεύσει τις εξελίξεις.

Δύο μέτρα και δύο σταθμά

Απορίες προκαλεί για ακόμη μία φορά η ΚΕΔ με τη στάση που κρατάει σε συγκεκριμένα θέματα. Στην προκειμένη περίπτωση με την απόφασή της να μην τιμωρήσει τους Κατσικογιάννη και Κουμπαράκη για τη μη ακύρωση του γκολ της ισοφάρισης του ΠΑΟΚ στο ματς με την Καλαμάτα. Το λάθος ήταν μεγάλο, το είδαν όλοι, όχι όμως και οι άνθρωποι της ΚΕΔ, όπως φαίνεται. Περίεργο, γιατί τους Πολυχρόνη και Τζήλο που ήταν στο Βόλος – ΑΕΚ τους τιμώρησε. Γιατί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά; Παίζει ρόλο υπέρ ή κατά ποιας ομάδας γίνεται το λάθος; Αν είναι υπέρ μιας ομάδας πρέπει να τιμωρούνται οι διαιτητές, αν είναι υπέρ μιας άλλης δεν τιμωρούνται; Για να σταλεί έτσι το μήνυμα και στους υπόλοιπους; Η μη τιμωρία των Κατσικογιάννη και Κουμπαράκη πάντως έχει προκαλέσει εκνευρισμό σε συγκεκριμένες ομάδες.

Δεν τραβάει ο Μιρ

Προβληματισμός επικρατεί στον Άρη, παρά την επιστροφή στις νίκες με το 3-2 επί του Βόλου. Προβληματισμός που δεν έχει να κάνει με τον προπονητή αλλά με κάποιον παίκτη και συγκεκριμένα τον Ράφα Μιρ. Ο 29χρονος Ισπανός επιθετικός αποκτήθηκε από τη Σεβίλλη για να δώσει στην ομάδα αυτά που είχε σταματήσει να δίνει ο Μόρον και τελικά έπειτα από 8 συμμετοχές, οι πέντε στο πρωτάθλημα και οι τρεις στο κύπελλο, δεν έχει βρει ακόμη δίχτυα. Ούτε έχει δώσει κάποια ασίστ, έστω. Ο Μιχάλης Γρηγορίου προσπαθεί συνεχώς να του δείχνει τη στήριξή του, συνεχίζει να τον εμπιστεύεται, η διοίκηση επίσης, αλλά ο Μιρ δεν κάνει καμία διαφορά στον αγωνιστικό χώρο. Και αν δεν αλλάξει σύντομα αυτό, δεν θα είναι έκπληξη αν υπάρξουν εξελίξεις τον Ιανουάριο.