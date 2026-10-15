Η Μπαρτσελόνα ετοιμάζει μια ξεχωριστή εμφάνιση για το μεγάλο ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τη συνεργασία της με τον Αμερικανό καλλιτέχνη Τάιλερ, δε Κρέιτορ να ανεβάζει την τιμή της συλλεκτικής φανέλας στα 499,99 ευρώ.

Ο μουσικός και σχεδιαστής θα δώσει τη δική του δημιουργική πινελιά στην εμφάνιση των «μπλαουγκράνα», καθώς το λογότυπο της GOLF WANG, του fashion brand που ίδρυσε, θα κοσμεί το μπροστινό μέρος της φανέλας. Το προϊόν θα διατεθεί από την Πέμπτη στα επίσημα καταστήματα του συλλόγου.

Η νέα συνεργασία εντάσσεται στη σειρά ειδικών εμφανίσεων που δημιουργούνται στο πλαίσιο της σύμπραξης της Μπαρτσελόνα με το Spotify. Στο παρελθόν, στη φανέλα της ομάδας έχουν εμφανιστεί ονόματα όπως οι Coldplay, ο Drake, οι Rolling Stones, η Ροσαλία, ο Τράβις Σκοτ και η Καρολ Τζι.

LA COPA DE GOLF FC Barcelona x @spotify x Tyler, The Creator x GOLF WANG ⛳ https://t.co/2SdSJH05tl — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 15, 2026

Αξίζει να σημειωθεί πως η πρώτη εμφάνιση της νέας φανέλας δεν θα πραγματοποιηθεί στο ανδρικό Clasico της Κυριακής (25/10, 22:00), αλλά στον αγώνα της γυναικείας ομάδας με τη Γρανάδα, το Σάββατο (24/10).

Για πρώτη φορά, μάλιστα, ο καλλιτέχνης αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στη δημιουργία της γραφιστικής και οπτικοακουστικής καμπάνιας της συνεργασίας. Η Μπαρτσελόνα τον χαρακτηρίζει έναν πολυδιάστατο δημιουργό, ο οποίος συνδυάζει στοιχεία χιπ χοπ, R&B, σόουλ και φανκ, διαμορφώνοντας μια ιδιαίτερη μουσική και καλλιτεχνική ταυτότητα.