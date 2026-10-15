Αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο νέων κυρώσεων βρίσκεται η Μαρσέιγ, καθώς εξακολουθεί να τελεί υπό την οικονομική εποπτεία της Εθνικής Διεύθυνσης Ελέγχου Διοίκησης (DNCG). Σύμφωνα με δημοσίευμα της L’Équipe, η γαλλική ομάδα ενδέχεται να τιμωρηθεί ακόμη και με αφαίρεση βαθμών στο πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου 2027-28.

Τα οικονομικά ανοίγματα των προηγούμενων ετών ανάγκασαν τον σύλλογο της Μασσαλίας να προχωρήσει σε σημαντικές περικοπές δαπανών το περασμένο καλοκαίρι. Παρά τις κινήσεις αυτές, η οικονομική κατάσταση της ομάδας εξακολουθεί να παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες αρχές.

Όπως αναφέρει το γαλλικό μέσο, ενόψει της επόμενης ακρόασης της Μαρσέιγ από την DNCG, τον Δεκέμβριο, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων προληπτικών μέτρων. Οι πιθανές κυρώσεις συνδέονται με την αδυναμία τήρησης συγκεκριμένων οικονομικών δεσμεύσεων που είχε αναλάβει η ομάδα το καλοκαίρι του 2026.

Η αφαίρεση βαθμών αποτελεί ένα από τα σενάρια που εξετάζονται, χωρίς ωστόσο να θεωρείται δεδομένη. Για να αποφευχθεί αυτό το ενδεχόμενο, η Μαρσέιγ θα πρέπει να βελτιώσει την οικονομική της εικόνα έως τις 30 Ιουνίου 2027.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, δεν υπάρχει κίνδυνος υποβιβασμού της ομάδας στη δεύτερη κατηγορία του γαλλικού ποδοσφαίρου.