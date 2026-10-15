Ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς παραχώρησε συνέντευξη στη Gazzetta dello Sport, με αφορμή την αναμέτρηση της Γιουβέντους με τη Θέλτα για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο παλαίμαχος Σέρβος επιθετικός αναφέρθηκε στις ομάδες που θεωρεί φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, εκφράζοντας παράλληλα την πρόβλεψή του για το ζευγάρι του τελικού.

Ο Κοβάσεβιτς έχει συνδέσει σημαντικό μέρος της ποδοσφαιρικής του διαδρομής με τον Ολυμπιακό, ενώ στο παρελθόν φόρεσε και τη φανέλα της Γιουβέντους, διατηρώντας δεσμούς και με τις δύο ομάδες.

Στις δηλώσεις του συμπεριέλαβε τόσο την ιταλική ομάδα όσο και τους «ερυθρόλευκους» μεταξύ των διεκδικητών του τίτλου, μαζί με τη Μίλαν και την Μπενφίκα, τις οποίες χαρακτήρισε συλλόγους επιπέδου Champions League.

«Η Γιουβέντους είναι ένα από τα φαβορί, μαζί με τη Μίλαν, την Μπενφίκα και τον Ολυμπιακό, όλες ομάδες επιπέδου Champions League», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, προχώρησε και σε πρόβλεψη για τον τελικό της διοργάνωσης, εκτιμώντας πως θα αναμετρηθούν η Γιουβέντους και ο Ολυμπιακός.

«Πιστεύω ότι ο τελικός θα είναι μεταξύ της Γιουβέντους και του Ολυμπιακού. Πέρασα όλη μου τη ζωή στον Πειραιά, άφησα την καρδιά μου εκεί και, μετά από δέκα χρόνια, θα είναι πάντα το σπίτι μου», δήλωσε, επιβεβαιώνοντας τη συναισθηματική σύνδεση που εξακολουθεί να τον ενώνει με τον σύλλογο του Πειραιά.