Τα τελευταία δεδομένα γύρω από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ ενδέχεται να φέρουν μεταγραφικές εξελίξεις στον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» να εξετάζουν τις διαθέσιμες επιλογές τους. Μάλιστα, μία πιθανή λύση ίσως βρίσκεται ήδη στο ραντάρ της ομάδας του Πειραιά.

Ο λόγος για τον Ντέιβις Τζόουνς Γκαρσία, τον συμπαίκτη του Μοντέρο στην εθνική ομάδα της Δομινικανής Δημοκρατίας. Ο 24χρονος γκαρντ δεσμεύεται με two-way συμβόλαιο με τους Σαν Αντόνιο Σπερς και αποτελεί έναν παίκτη που είχε ξεχωρίσει ο Γιώργος Μπαρτζώκας το περασμένο καλοκαίρι. Ο προπονητής του Ολυμπιακού, μάλιστα, είχε την ευκαιρία να τον παρακολουθήσει από κοντά στο Summer League του 2026.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην αγωνιστική του εικόνα, αλλά και στα οικονομικά δεδομένα μιας ενδεχόμενης μετακίνησης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες για το συμβόλαιό του, ο Γκαρσία έχει να λαμβάνει περίπου 700.000 δολάρια.

Η παρουσία του στην preseason του NBA

Ο Δομινικανός γκαρντ πήρε μέρος σε τρεις αναμετρήσεις προετοιμασίας με τους Σαν Αντόνιο Σπερς, αντιμετωπίζοντας κατά σειρά τους Ατλάντα Χοκς, τους Φοίνιξ Σανς και τους Γιούτα Τζαζ.

Η καλύτερη εμφάνισή του ήρθε απέναντι στην ομάδα της Ατλάντα. Σε 15 λεπτά συμμετοχής, ο 24χρονος σημείωσε 14 πόντους και μάζεψε τέσσερα ριμπάουντ, παρά την ήττα των Σπερς με 123-116. Η συγκεκριμένη εμφάνιση ανέδειξε τις επιθετικές του δυνατότητες και προσφέρει ένα πρώτο δείγμα της αγωνιστικής του κατάστασης ενόψει της συνέχειας.