Χωρίς τον Νίκο Ρογκαβόπουλο θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός AKTOR στην αναμέτρηση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, την Παρασκευή (16/10, 21:15), για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Έλληνας φόργουορντ αντιμετωπίζει πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού ποδιού, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Οι ενοχλήσεις εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Παρτίζαν, ενώ οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν ότι έχει υποστεί διάταση στην περιοχή.

Το γεγονός ότι ο τραυματισμός αφορά το ίδιο σημείο στο οποίο είχε υποστεί θλάση κατά τη διάρκεια του φιλικού με το Μαρούσι έχει σημάνει συναγερμό στο «πράσινο» στρατόπεδο. Για τον λόγο αυτό, η αποκατάστασή του γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη επιδείνωση.

Ο Ρογκαβόπουλος έχει ήδη ξεκινήσει θεραπεία, ενώ η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά από το ιατρικό επιτελείο. Προς το παρόν, δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, με τον Παναθηναϊκό να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της αποθεραπείας του.